- Wysoki wzrost wpływów CIT do budżetu nie jest dla nas zaskoczeniem. Po pierwsze, wpływa na to stabilna sytuacja gospodarcza w naszym kraju, która generuje wysokie zyski przedsiębiorców w wielu branżach i sektorach. Po drugie, należy pamiętać o tym, że od wielu lat prowadzimy skuteczne działania uszczelniające - podkreśla Artur Soboń, wiceminister finansów.

Kolejny powód wyższych budżetowych wpływów z CIT to, jak tłumaczy resort finansów, zmiana systemu rozliczeń z samorządami, które mają udział w tym podatku. Obecnie jednostki samorządu dostają pieniądze w 12 równych ratach, których wysokość zależy od planowanych wpływów z podatku. To powoduje, że tegoroczne wpływy nie są w pełni porównywalne z poprzednimi latami. „W warunkach porównywalnych, tzn. w sytuacji, w której udziały dla JST w 2022 r. byłyby przekazywane na zasadach obowiązujących do końca 2021 r., dochody budżetu państwa w okresie styczeń-październik byłyby o ponad 3 mld zł niższe niż obecnie” - informuje ministerstwo. Wzrost nadal byłby wysoki, ale byłoby to 33 proc., a nie 41 proc.