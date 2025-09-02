- Dodatek pielęgnacyjny po 75. roku życia w 2025 - ile wynosi ?
- Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny 2025?
- Czy trzeba złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny 2025?
- Kiedy dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje?
- Czy można otrzymywać jednocześnie zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny?
- Czy dodatek pielęgnacyjny jest opodatkowany?
- Dodatek pielęgnacyjny po 75. roku życia - ważne informacje
Dodatek pielęgnacyjny po 75. roku życia w 2025 - ile wynosi ?
W 2025 roku dodatek pielęgnacyjny dla osób, które ukończyły 75 lat wynosi 348,22 zł miesięcznie, a dla inwalidów wojennych całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji - 522,33 zł.
Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny 2025?
Dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany osobom, które:
- ukończyły 75 lat,
- pobierają emeryturę lub rentę z ZUS lub KRUS.
- są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, a nie ukończyły jeszcze 75 lat.
Czy trzeba złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny 2025?
W przypadku osób powyżej 75. roku życia, dodatek jest przyznawany automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Świadczenie to jest wypłacane razem z emeryturą lub rentą, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym senior ukończył 75 lat.
Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, które nie ukończyły 75 lat muszą złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny.
Kiedy dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje?
Dodatek pielęgnacyjny nie jest wypłacany osobom, które:
- przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że przebywają poza placówką przez więcej niż 2 tygodnie w miesiącu,
- są rencistami po 75. roku życia, pobierającymi rolnicze świadczenia rentowe i nie zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej.
- pobierają zasiłek pielęgnacyjny.
Czy można otrzymywać jednocześnie zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny?
Nie. Nie można pobierać obu świadczeń jednocześnie. Jeśli osoba uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, ZUS dokona odpowiednich korekt w wypłatach.
Czy dodatek pielęgnacyjny jest opodatkowany?
Nie. Dodatek jest wolny od podatku dochodowego i nie podlega egzekucji komorniczej.
Dodatek pielęgnacyjny po 75. roku życia - ważne informacje
- Brak opodatkowania i egzekucji - dodatek pielęgnacyjny jest wolny od podatku dochodowego i nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej. Oznacza to, że nie może być zajęty przez komornika ani inne organy egzekucyjne.
- Waloryzacja świadczenia - wysokość dodatku pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji, która odbywa się 1 marca każdego roku. W 2025 roku kwota dodatku została podniesiona do 348,22 zł miesięcznie.
- Wyższy dodatek dla inwalidów wojennych - osoby uznane za inwalidów wojennych, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, mogą otrzymać wyższy dodatek pielę