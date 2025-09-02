Kiedy ZUS wypłaca emerytury i renty? Standardowy harmonogram

ZUS wypłaca emerytury i renty w siedmiu stałych terminach każdego miesiąca:

1. dnia miesiąca

5. dnia miesiąca

6. dnia miesiąca

10. dnia miesiąca

15. dnia miesiąca

20. dnia miesiąca

25. dnia miesiąca

Świadczenia trafiają na konto dokładnie w tych dniach – chyba że wypadają w weekend lub święto. Wówczas ZUS przyspiesza wypłatę i realizuje przelew wcześniej, aby pieniądze dotarły do beneficjentów na czas.

Zmiana harmonogramu wypłat emerytur we wrześniu 2025 i wcześniejsze przelewy

W tym roku 6 września przypada w sobotę, dlatego ZUS przeleje środki wcześniej – już w piątek 5 września 2025 roku.

To ważna informacja dla osób, które zwykle otrzymują emeryturę lub rentę właśnie szóstego dnia miesiąca. Dzięki przesunięciu, pieniądze trafią na konta dzień wcześniej.

19 września kolejna wcześniejsza wypłata.

Kolejne przesunięcie dotyczy terminu 20 września, który w 2025 roku przypada w sobotę. ZUS zrealizuje wypłatę dzień wcześniej, czyli w piątek 19 września.

Pozostałe terminy wypłat we wrześniu bez zmian

Wypłaty w pozostałych terminach – 1., 5., 10., 15. i 25. września 2025 – pozostają bez zmian. Emeryci i renciści otrzymają swoje świadczenia zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Dlaczego ZUS wypłaca emerytury i renty wcześniej?

ZUS przyspiesza wypłaty tylko w wyjątkowych sytuacjach – wtedy, gdy termin wypada w dzień wolny od pracy. Taka praktyka obowiązuje od lat i jest zgodna z przepisami. Dzięki temu seniorzy mają gwarancję, że otrzymają swoje pieniądze najpóźniej w ostatni roboczy dzień przed weekendem lub świętem.

Sprawdź swoje konto wcześniej

Wszyscy, którzy otrzymują emeryturę lub rentę 6. albo 20. dnia miesiąca mogą sprawdzić swój rachunek bankowy już 5 lub 19 września. Przelew powinien już wtedy czekać na koncie. ZUS nie wysyła dodatkowych powiadomień – warto więc samodzielnie monitorować harmonogram i konto bankowe, szczególnie