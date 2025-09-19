Nowy bon ciepłowniczy - czym jest?

Dodatek ciepłowniczy 2025 będzie formą dopłaty do rachunków za ciepło systemowe – czyli ogrzewanie dostarczane przez lokalne ciepłownie i elektrociepłownie. Program obejmie zarówno mieszkańców dużych miast, jak i mniejszych miejscowości czy osiedli jednorodzinnych podłączonych do sieci.

Dla kogo bon ciepłowniczy 2025?

Nowe wsparcie dotyczące rachunków za ogrzewanie przeznaczone jest dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach, zagrożonych ubóstwem energetycznym. Na stronie gov.pl czytamy, że z rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 400 tys. osób.

Świadczenie będzie przysługiwać gospodarstwom korzystającym z ciepła systemowego, jeśli spełnią poniższe warunki:

Cena ciepła – musi wynosić co najmniej 170 zł za GJ netto,

Dochód gospodarstwa – nie może przekroczyć:

3 272,69 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym,

miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym, 2 454,52 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Jeśli dochód zostanie przekroczony, nadal można ubiegać się o dodatek – działa tu zasada „złotówka za złotówkę”. W praktyce oznacza to, że wysokość świadczenia będzie odpowiednio pomniejszona.

Ile wyniesie bon ciepłowniczy 2025 roku?

W 2025 roku bon ciepłowniczy wyniesie od 500 do 1750 zł, a w 2026 roku od 1000 do 3500 zł.

W 2025 roku najwyższa kwota wsparcia, czyli 1750 zł, będzie przyznana wtedy, gdy cena ciepła przekroczy 230 zł/GJ.

Progi, które będą obowiązywały w 2026 roku:

1 000 zł rocznie – gdy cena wynosi od 170 do 200 zł/GJ,

– gdy cena wynosi od 170 do 200 zł/GJ, 2 000 zł rocznie – gdy cena wynosi od 200 do 230 zł/GJ,

– gdy cena wynosi od 200 do 230 zł/GJ, 3 500 zł rocznie – gdy cena przekracza 230 zł/GJ.

Rząd szacuje, że program będzie kosztował ok. 900 mln zł w ciągu 18 miesięcy.

Od kiedy będzie obowiązywać nowy bon ciepłowniczy?

Rada Ministrów 9 września 2025 przyjęła projekt ustawy o bonie ciepłowniczym. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.Dopłaty mają obejmować drugą połowę 2025 roku oraz cały rok 2026.

Wnioski w sprawie bonu ciepłowniczego będzie można składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zgodnie z miejscem zamieszkania:

za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 wnioski będą przyjmowane od 3 listopada do 15 grudnia 2025 roku.

wnioski będą przyjmowane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 wnioski będą przyjmowane od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku.

Wnioski o dopłatę będzie można składać:

w urzędzie gminy lub miasta,

online – za pośrenictwem platformy ePUAP.

Do wniosku trzeba dołączyć:

fakturę z ciepłowni potwierdzającą cenę powyżej 170 zł/GJ,

dokumenty potwierdzające dochód (np. PIT, zaświadczenie z KRUS).

Dla rolników przewidziano uproszczoną procedurę. Ministerstwo planuje wprowadzić specjalny kalkulator, który ułatwi rozliczenie dochodu ryczałtowego.

Dlaczego rząd wprowadza bon ciepłowniczy?

Trzeba wiedzieć, że w wielu ciepłowniach rachunki przekroczyły 200 zł za gigadżul, a w niektórych sięgnęły nawet 230 zł. Działające wcześniej mechanizmy tj. rekompensaty dla ciepłowni i zamrożenie stawek, zostały wycofane. Oznacza to wzrost kosztów ogrzewania o kilkanaście procent. Najmocniej odczuwają to gospodarstwa domowe o niskich i średnich dochodach, dlatego rząd wprowadza nowy bon ciepłowniczy, który ma złagodzić te podwyżki i odciążyć domowe budżety.