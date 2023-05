Reklama

Visa poinformowała we wtorek, że będzie poszukiwać nowych sposobów na wykorzystanie umiejętności młodych specjalistów z regionu, by przyspieszyć pracę nad rozwojem produktów i tworzeniem innowacji na szeroką skalę. Jak zauważono, Polska coraz powszechniej uznawana jest za miejsce, gdzie odnaleźć można najlepszych specjalistów w obszarze technologii, a planowane powstanie hubu wpisuje się w dążenie organizacji do tworzenia innowacji i inwestowania w regionie europejskim.

Reklama

Piąty globalny hub Visy powstanie w Polsce

"Visa, jeden ze światowych liderów płatności cyfrowych, ogłosiła dzisiaj, że planuje otworzyć w Polsce globalny Hub Technologiczno-produktowy, który będzie pierwszym tego rodzaju projektem w Europie Środkowo-Wschodniej. W ciągu najbliższych kilku lat w Hubie będzie pracować 1500 specjalistów z obszaru technologii" – przekazano w informacji prasowej.

Jak zaznaczono, inwestycja będzie piątym globalnym hubem technologiczno-produktowym Visa o dużym znaczeniu strategicznym. Inwestycja wpisuje się w podobne projekty Visa realizowane na całym świecie, które mają na celu wsparcie modelu rozwoju innowacji opartego na działaniu w trybie 24/7 oraz dalsze napędzanie szybkiego rozwoju handlu cyfrowego i płatności – zwrócono uwagę.

Polscy specjaliści przyciągają inwestorów

"To wyjątkowo dobra informacja, że Visa wraz ze swoim unikatowym w skali świata doświadczeniem i know-how wybiera spośród innych potencjalnych lokalizacji właśnie nasz kraj, budując tym samym pozycję Polski jako najlepszego miejsca realizacji inwestycji z branży nowych technologii" – stwierdził, cytowany w informacji prasowej, premier Mateusz Morawiecki.

Zaznaczył, że Polska została wybrana m.in. ze względu na wysokie kwalifikacje polskich pracowników z sektora IT oraz istotny zasób talentów na rynku pracy.

Jak oceniła, cytowana w informacji prasowej, CEO Visa w Europie Charlotte Hogg, firma przywiązuje dużą wagę do inwestowania w lokalne talenty i tworzenie regionalnych hubów technologicznych, co pozwala na lepszą obsługę globalnej sieci talentów. Dodała, że w ramach rekrutacji w Polsce firma ma także plany dotyczące kandydatów z Ukrainy i innych części regionu.

Rząd wspiera nowe inwestycje

"Chcemy podtrzymywać atrakcyjność Polski na mapie potencjalnych inwestorów. Zależy nam na ułatwieniu im współpracy z naszą administracją. Dlatego utworzyliśmy Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora, które obsługuje kluczowych inwestorów i udziela im wsparcia na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia" – zaznaczyła minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

W informacji podkreślono, iż Visa zauważa kluczową rolę, jaką umiejętności cyfrowe odgrywają w nowoczesnej gospodarce i jest zaangażowana we wspieranie wysiłków Unii Europejskiej, dążącej do tego, by pracownicy byli jeszcze bardziej konkurencyjni i biegli w technologiach cyfrowych. "Inwestycja ta wpisuje się w zobowiązanie Visa do promowania włączenia cyfrowego i umożliwienia jednostkom pełnego rozwoju w erze cyfrowej" – podsumowano.