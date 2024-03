Według zapowiedzi inwestycje mają zostać poczynione na przestrzeni czterech lat i dotyczyć Puszczy Amazońskiej w Brazylii i sąsiedniej Gujanie Francuskiej. Projekt ma się opierać na współpracy brazylijskich państwowych banków i francuskiej agencji inwestycyjnej przy udziale kapitału prywatnego.

Reklama

Wizyta Macrona w Brazylii jest częścią globalnych wysiłków na rzecz ochrony puszczy

Macron rozpoczął we wtorek trzydniową wizytę w Brazylii od spotkania z Lulą w Belem w delcie Amazonki. Tematem rozmów były między innymi zmiany klimatu i przeciwdziałanie ubóstwu. Następnie francuski prezydent przepłynął łodzią na wyspę Combu, gdzie spotkał się z przywódcami rdzennych społeczności.

Reklama

Jednym z celów wizyty Macrona jest ożywienie współpracy pomiędzy Francją a Brazylią po latach napięć w relacjach z poprzednim prezydentem tego kraju Jairem Bolsonaro, pod rządami którego tempo wylesiania Puszczy Amazońskiej przyspieszyło.

Lula oświadczył, że wizyta Macrona jest częścią globalnych wysiłków na rzecz ochrony puszczy. „Chcemy przekonać tych, którzy już wycięli lasy, że muszą w istotny sposób przyczynić się do zachowania lasów w krajach, które wciąż je posiadają” – powiedział.

W środę Lula i Macron mają uczestniczyć w ceremonii wodowania okrętu podwodnego z silnikiem dieslowskim, zbudowanego w Brazylii w oparciu o francuską technologię. W czwartek prezydent Francji uda się do Sao Paulo, gdzie spotka się z brazylijskimi inwestorami, a następnie do Brasilii, gdzie ponownie podejmie go Lula.