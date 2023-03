Inflacja od marca będzie wyraźnie spadać – ocenił wiceminister finansów Artur Soboń w poniedziałek w Programie 1 Polskiego Radia. Jego zdaniem druga połowa roku przyniesie wyraźną presję czynników dezinflacyjnych.

"Wszystkie prognozy, nawet te najbardziej radykalne (...) mówią, że ona będzie jednocyfrowa już w tym roku" – powiedział. Dodał, że spowolnienie gospodarcze wyniesie od "ułamka procenta do dwóch procent; my szacujemy, że to będzie 1,7 wzrostu gospodarczego PKB w tym roku". Przekazał, iż w przyszłym roku inflacja wyniesie przypuszczalnie ok. 5 proc w skali roku, a wzrost gospodarczy 4 proc. PKB.

"Jesteśmy, poza Irlandią, najszybciej rozwijającą się w ostatnich latach gospodarką Unii Europejskiej" – zwrócił uwagę wiceminister.

W ocenie Sobonia, stan finansów publicznych za rok 2022 wygląda dobrze. Jak przekazał, koszt obsługi długu w 2023 r. wyniósł 2 proc., a tylko 23 proc. jego udziału to dług zewnętrzny. Dodał, że "przy naprawdę niskich podatkach mamy bardzo dobre wpływy podatkowe". Zgodnie z szacunkami – jak dodał - zwroty w ramach podatku za PIT 2022 r. wyniosą ponad 17 mld zł dzięki podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do 120 tys. zł. (PAP)