Wielka Brytania wychodzi z recesji. Pierwsze trzy miesiące 2024 r. były dla wyspiarskiej gospodarki udane. Z opublikowanych w piątek danych wynika, że w porównaniu z trzema miesiącami kończącymi poprzedni rok PKB wzrósł o 0,6 proc. To wynik lepszy od prognoz ekonomistów i najwyższe tempo wzrostu w ujęciu kwartalnym od dwóch lat. W III i IV kwartale 2023 r. brytyjska gospodarka kurczyła się, wypełniając definicję recesji.

Według brytyjskiego urzędu statystycznego (ONS) widoczne na początku roku ożywienie w gospodarce to przede wszystkim zasługa sektora usługowego, związanego z turystyką, sztuką i widowiskami. Wyraźna poprawa wskaźników to w dużej mierze efekt Świąt Wielkanocnych, które w tym roku wypadły w marcu, ściągając więcej turystów niż zwykle w tym okresie. ONS podaje także dane o wzroście PKB w rozbiciu na poszczególne miesiące. Potwierdzają one wpływ świąt na wyniki gospodarki – w styczniu i w lutym PKB był niższy niż przed rokiem i dopiero w marcu wzrósł o 0,7 proc.

