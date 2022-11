Na początku listopada Sejm miał zająć się projektem PiS ws. legalności przekazania przez władze samorządowe danych wyborców Poczcie Polskiej przed wyborami prezydenckimi zarządzonymi na 10 maja 2020 r., w czasie pandemii COVID-19, jednak marszałek Sejmu Elżbieta Witek podjęła decyzję o skreśleniu go z porządku obrad.

Reklama

We wtorek PiS złożyło projekt ustawy o zaniechaniu ścigania za niektóre czyny związane z organizacją wyborów prezydenckich zarządzonych na 10 maja 2020 r. Chodzi o przekazanie przez władze samorządowe danych wyborców Poczcie Polskiej.

Reklama

Premier Morawiecki pytany na wtorkowej konferencji prasowej, dlaczego obóz władzy w tym momencie wraca do tego projektu i czy jest to dobry pomysł podkreślił, że "brak wdrożenia tych przepisów byłby niezwykle krzywdzący wobec tych samorządów, które chciały wykonać konstytucję". "Przecież przeprowadzenie wyborów prezydenckich, to jest jeden z kluczowych zapisów naszej konstytucji" - zauważył szef rządu.

Jak zaznaczył, jedynie samorządy były wówczas w posiadaniu i mogły przekazać listy wyborców, które były niezbędne do tego, aby w obliczu pandemii COVID-19 przeprowadzić głosowanie na odległość.

"Samorządy, które wykonały prawo i przekazywały tę listę wyborców, wyobraźcie sobie państwo, że na koniec procesu sądowego, zostały ukarane wyrokiem. Nie chcę komentować tych wyroków, bo to na prawdę nie czas po temu, ale to jest naprawdę świat postawiony na głowie. Ci, którzy wykonują prawo, ba, nie byle jakie prawo - polską konstytucję - mieliby zostać ukarani?" - spytał premier.

Morawiecki zaznaczył, że ustawa ta jest konieczna. Wyraził też nadzieję, że ustawa szybko przejdzie przez parlament.

Szef PiS Jarosław Kaczyński na początku listopada podczas spotkania z mieszkańcami Ostródy mówił, że pierwszy projekt tzw. ustawy abolicyjnej był źle sformułowany, został napisany nowy projekt i będzie złożony w Sejmie. Według niego, samorządowcy udostępniając spisy wyborców działali w zgodzie z Konstytucją RP.

Wybory prezydenckie miały się odbyć 10 maja 2020 roku, w czasie gdy trwała epidemia COVID-19. Rządzący zaplanowali, że w tej sytuacji wybory odbędą się wyłącznie drogą korespondencyjną. Za organizację głosowania - zgodnie z ustawą z 6 kwietnia tamtego roku o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów na prezydenta zarządzonych w 2020 r. - odpowiadał minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Ostatecznie jednak ustawa ta weszła w życie dopiero 9 maja, a wybory zostały przesunięte. Wcześniej wydrukowane zostały m.in. pakiety wyborcze; ich dostarczeniem miała się zająć Poczta Polska, posługująca się spisami wyborców pozyskanymi od władz lokalnych.

Wobec samorządowców, którzy przekazali wtedy spisy wyborców Poczcie Polskiej, składane były zawiadomienia do prokuratur, w których wskazywano na możliwe przekroczenie uprawnień przez organy wykonawcze gmin. W marcu 2022 roku Sieć Obywatelska Watchdog Polska podała, że zapadł pierwszy wyrok w jednej z rozpoczętych w ten sposób spraw - Sąd Rejonowy w Wągrowcu uznał, że wójt gminy Wapno przekroczył uprawnienia i działał bez podstawy prawnej, przekazując dane wyborców.

Autor: Adrian Kowarzyk