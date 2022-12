Skoncentrujemy się na wyjątkowo wymownym wymiarze upadku Bankmana-Frieda, który zauważyło niewielu obserwatorów. Uczy on nas mianowicie, że nie wszystko złoto , co się świeci blaskiem altruizmu, i skłania do pytania, czy naprawdę powinniśmy wymagać od przedsiębiorców czegoś więcej niż chęci osiągania zysku w granicach prawa. Takie przekonanie zaczęło przenikać do polityk gospodarczych i wiele wskazuje na to, że zmienia przedsiębiorców raczej w cyników niż w anioły.

Bankman-Fried nie jest jedynym, który doszedł do wniosku, że wzniosłe słowa i fasadowe działania dobroczynne są świetnym sposobem na zrobienie jeszcze większych pieniędzy. Cynizm i hipokryzja stały się trwałym elementem praktyki rynkowej nie tylko zwykłych oszustów, lecz przede wszystkim wielkich korporacji. Zjawisko to uzyskało nawet swoją nazwę – greenwashing – i ma związek z wprowadzaniem wskaźników ESG (environment, czyli środowisko; social responsibility, czyli odpowiedzialność społeczna; governance, czyli ład korporacyjny). Pod „E” kryją się wskaźniki oceniające m.in. ślad węglowy danej firmy oraz stopień, w jakim przyczynia się ona do eksploatacji zasobów naturalnych. „S” to pakiet wskaźników oceniających inkluzywność miejsc pracy, poziom dbałości o lokalną społeczność czy uczciwe traktowanie klientów i kontrahentów. „G” to wskaźniki oceniające sposób zarządzania firmą, jej dbałość o interes pracowników oraz ich równe traktowanie. Kryteria ESG są wynikiem prowadzonych już od lat 80. XX w. przez ekspertów poszukiwań metod pozafinansowej oceny działania przedsiębiorstw. Intensyfikowały się one z każdym kolejnym kryzysem gospodarczym, zaognianiem się kryzysu klimatycznego, a szczególnego znaczenia nabrały w czasie trwania pandemii. Zostały wtedy wpisane w koncepcję „kapitalizmu interesariuszy” (wspieraną m.in. przez twórcę Forum Ekonomicznego w Davos Klausa Schwaba) i wraz z nią rozpromowane.