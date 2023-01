W uzasadnieniu projektu mowa jest o „wizualizacji” faktur. To oznacza, że wystawca będzie przekazywać ją konsumentowi w wybrany przez klienta sposób. Na początku prawdopodobnie kupujący będą prosić najczęściej o wydruk na papierze. Nowością będzie natomiast to, że na wizualizacji faktury znajdzie się obowiązkowo kod QR.

- Jeśli przykładowo do KSeF trafi faktura za prąd czy telefon, to fiskus i inne organy państwa wymienione w art. 297 par. 1 pkt 1, 2, 2a-2c, 3 i 7-9, art. 299g i art. 299h ordynacji podatkowej będą dokładnie wiedzieć, ile energii elektrycznej zużył konsument, ile razy dzwonił, ile gigabajtów internetu zużył. To samo dotyczy zakupów w zwykłym sklepie czy w centrum handlowym - zwraca uwagę Marcin Madej, doradca podatkowy w Ittax.pl.

Ekspert zastanawia się, czy nie będzie to ingerencją w obywatelskie swobody. - Do czego ministrowi finansów i innym organom takie informacje? - pyta Marcin Madej.

Jego zdaniem w ten sposób może zostać naruszony art. 47 konstytucji, który gwarantuje każdemu prawo m.in. do ochrony prawnej życia prywatnego, oraz art. 17 unijnego rozporządzenia 2016/679 (RODO), który stanowi o prawie do usunięcia danych osobowych. A faktury mają być przetrzymywane w KSeF aż przez 10 lat.

- Ministerstwo Finansów zapewnia wprawdzie, że wydajność KSeF nie ucierpi, ale mam co do tego wątpliwości, patrząc chociażby na problemy z uzyskaniem urzędowych poświadczeń odbioru (dowodów złożenia JPK z deklaracją) pojawiające się systematycznie około 25. dnia miesiąca - mówi ekspert z Ittax.pl.

- Nie jest to też niezbędne do sprawdzenia, czy wystawca faktury ujął ją w rozliczeniu VAT, bo już obecnie można to sprawdzić za pomocą jednolitego pliku kontrolnego. System działa, więc go nie komplikujmy - apeluje ekspert.