Przypomnijmy – w ubiegłym tygodniu rząd ogłosił decyzję, że nie przedłuży działania tarczy finansowej. To oznacza, że od 1 kwietnia br. stawki na niektóre towary żywnościowe wrócą do poziomu sprzed 1 lutego 2022 r. Tego samego dnia ma zostać obniżona do 8 proc. stawka na niektóre usługi beauty.

Problem w tym, że aby móc otworzyć biznes tuż po świętach Wielkanocnych, w wielu przypadkach ustawienia kasy fiskalnej trzeba będzie zmienić w czasie świąt. Jeżeli przedsiębiorca tego nie zrobi, będzie musiał się wstrzymać ze sprzedażą do czasu wprowadzenia stosownych zmian.

