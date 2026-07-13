Tyle wyniosła wartość produkcji przemysłowej w 2025 roku

Wartość produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych w 2025 r. utrzymała się na niezmienionym poziomie w stosunku do 2024 r., wyniosła ponad 1,7 bln zł - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W tych sektorach produkcja wzrosła

GUS przekazał, że w 2025 r., w stosunku do roku poprzedniego, wartość produkcji sprzedanej wyrobów w cenach stałych wzrosła w 12 działach - najwięcej w wyrobach z drewna, korka, słomy i materiałów stosowanych do wyplatania (o 10,5 proc.) oraz artykułach spożywczych (o 5,4 proc.).

Sektory ze spadkiem produkcji

Spadek produkcji odnotowano w 15 działach, w tym największy w urządzeniach elektrycznych (o 10,4 proc.), wyrobach tekstylnych (o 6,9 proc.) oraz odzieży (o 6,7 proc.).

Jak poinformował GUS, w stosunku do poprzedniego roku największy wzrost udziału w wartości produkcji sprzedanej wyrobów zanotowano dla działu artykuły spożywcze (o 1,4 p. proc.), zaś największy spadek - dla działu urządzenia elektryczne (o 0,7 p. proc).Dla 18 działów udział w wartości produkcji sprzedanej utrzymał się na niezmienionym poziomie w stosunku do roku poprzedniego.