O co tak naprawdę walczą dzisiaj rolnicy?

O podmiotowość, sprawczość, decyzyjność. „Nic o nas bez nas”. O to, aby decyzje Komisji Europejskiej były podejmowane z uwzględnieniem opinii i celów wszystkich interesariuszy, w tym producentów i konsumentów. Istnieje też oczywiście wiele przyczyn jednostkowych, uzależnionych od kontekstu. Wszędzie, gdzie były protesty, istnieją krajowe czy lokalne przyczyny demonstracji. Na przykład w Niemczech były to dotacje do paliwa, a dodatkowym katalizatorem protestów stała się reakcja władz – niechęć do dialogu połączona z próbą dyskredytacji protestujących.

