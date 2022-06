Dlaczego inflacja nie reaguje na podnoszenie stóp procentowych? – Nie jest tak do końca. Nie należy się spodziewać, że po podniesieniu stóp następnego dnia inflacja zacznie spadać. Niestety transmisja podwyżki stóp procentowych do gospodarki trwa kilka kwartałów. Jeżeli Rada Polityki Pieniężnej podnosi dzisiaj stopy, to efekt tego podniesienia zobaczymy za 4, może 6 kwartałów. Zaostrzenie polityki, które zaczęło się w październiku zeszłego roku, efekt będzie miało pod koniec tego roku i na początku przyszłego – mówi Ludwik Kotecki, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej.

Reklama

– Problem inflacji mamy od początku 2020 roku. To oznaczałoby, żeby zapobiec temu problemowi to poprzednia Rada, Rada IV kadencji, powinna podnosić stopy w 2018 roku, może nawet wcześniej. To nie zostało zrobione. Poprzednia Rada niewiele zmieniała stopy procentowe i tak naprawdę dopiero kiedy przyszedł Covid-19 je obniżała. Nie tylko nie podniosła zawczasu przed Covidem (kiedy inflacja zaczęła rosnąć w styczniu, lutym, marcu), ale po tym je obniżyła, bo przyszedł Covid i stwierdziła, że trzeba to zrobić. Te ultraniskie stopy procentowe mieliśmy przez 1,5 roku i znów wydaje się, że Rada zaspała, powinna wcześniej reagować na ryzyko inflacji, które się realizuje – dodaje Kotecki.

Reklama

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Ludwik Kotecki – ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2022–2028.