Spotkanie Trumpa z Zełenskim

„Po wczorajszych rozmowach prezydenta Zełenskiego w Białym Domu z europejskimi przywódcami jedno jest absolutnie jasne: solidarność Europy z Ukrainą przeciwko agresji Rosji jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej” - napisał premier Tusk w sobotę na portalu X. Wpis zamieszczono w języku angielskim.

Reklama

Rakiety Tomahawk i brak zgody na ich sprzedaż

Prezydent Trump przyjął w piątek w Białym Domu Zełenskiego, który złożył trzecią wizytę w Waszyngtonie od początku drugiej kadencji Trumpa. Obie strony zapewniły, że było to dobre spotkanie. Rozmawiano m.in. o uzbrojeniu, produkcji broni i o zaplanowanym spotkaniu przywódców USA i Rosji w Budapeszcie. Prezydent USA wyraził przekonanie, że Putin chce zakończyć wojnę w Ukrainie, natomiast Zełenski ocenił, że nie sądzi, by Putin był gotowy na pokój.

Jednym z poruszonych tematów były pociski kierowane Tomahawk, o których sprzedaż zabiega Ukraina. Trump zasugerował jednak podczas spotkania, że nie sprzeda Ukrainie tych rakiet, gdyż USA ich potrzebują. - Miejmy nadzieję, że uda nam się zakończyć wojnę bez Tomahawków - dodał prezydent USA, zaznaczając, że sądzi, iż jest blisko doprowadzenia tej wojny do końca.

Zełenski zasugerował w odpowiedzi, że ma dla USA propozycję sprzedaży dronów w zamian za rakiety manewrujące. Przekonywał, że do skutecznego uderzenia na cele wojskowe potrzebne są tysiące dronów oraz z pociski manewrujące.

Obawy Trumpa

Amerykański prezydent zaznaczył, że obawia się przekazania Ukrainie rakiet, również z powodu możliwej eskalacji stosunków z Rosją.

Po spotkaniu z Trumpem Zełenski w nocy z piątku na sobotę rozmawiał telefonicznie z europejskimi przywódcami, w tym premierem Tuskiem.

Prezydent Ukrainy poinformował, że rozmawiał też z premierem Wielkiej Brytanii Keiremr Starmerem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, premier Włoch Giorgią Meloni, a także przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, przewodniczącym Rady Europejskiej António Costą oraz sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem.

Oceny zagranicznych mediów

Zagraniczne media oceniły, że piątkowe spotkanie Trump-Zełenski należało do trudnych (serwis „Axios”), prezydent Trump „zrezygnował ze zwiększenia presji na Rosję” (francuski dziennik „Le Monde”), czy że „Putin znów kupuje czas w wojnie przeciwko Ukrainie” (kataloński dziennik „La Vanguardia”).