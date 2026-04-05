Koniec „świętej zasady” z obszaru zabudowanego

Przez lata mechanizm był prosty i dobrze znany. Policjant mógł zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem tylko w jednym, konkretnym przypadku: gdy kierowca przekroczył prędkość o więcej niż 50 km na godz. w obszarze zabudowanym.

To rozwiązanie miało być skutecznym narzędziem walki z piratami drogowymi w miastach i faktycznie przez długi czas pełniło tę funkcję. Kierowcy nauczyli się jednak tej granicy i – co ważniejsze – jej zakresu. Poza terenem zabudowanym wielu pozwalało sobie na więcej, zakładając, że konsekwencje będą ograniczone do mandatu i punktów karnych.

Ta logika przestała obowiązywać. Do przepisu dodano w marcu sformułowanie: „lub na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym” – poinformował serwis bisnesinfo.pl. To jedno zdanie w praktyce oznacza radykalne rozszerzenie sytuacji, w których kierowca może stracić prawo jazdy.

Jedno zdanie w ustawie, a zmienia się cała mapa ryzyka

Zmiana nie jest przypadkowa. Od lat pojawiały się głosy, że najniebezpieczniejsze wypadki zdarzają się właśnie poza miastami – na drogach, gdzie obowiązuje limit 90 km na godz., ale realne prędkości często są znacznie wyższe.

Nowe przepisy mają – jak wskazują autorzy zmian – „ukrócić brawurę na drogach poza obszarem zabudowanym”. Jednocześnie są one wprowadzane stopniowo, „po kawałku”, co tylko zwiększa ryzyko, że część kierowców zwyczajnie ich nie zauważy.

W praktyce oznacza to, że wystarczy chwila nieuwagi. Kierowca wyprzedza, ignoruje ograniczenie do 70 km na godz., rozpędza się do 121 km na godz. – i traci prawo jazdy na trzy miesiące. Jak wskazuje biznes.info, jeszcze niedawno skończyłoby się na mandacie.

Największa pułapka? Drogi ekspresowe

Najwięcej nieporozumień dotyczy dróg ekspresowych. Wielu kierowców zakłada, że skoro nie są to obszary zabudowane, przepis o utracie prawa jazdy ich nie dotyczy.

To błąd. Kluczowe znaczenie ma definicja drogi jednojezdniowej. Autostrady co do zasady mają dwie oddzielone jezdnie, ale drogi ekspresowe już niekoniecznie. Mogą występować zarówno w wersji dwujezdniowej, jak i jednojezdniowej.

Kodeks drogowy jasno to rozróżnia. Na dwujezdniowej ekspresówce limit wynosi 120 km na godz., natomiast na jednojezdniowej – 100 km na godz.

I właśnie tutaj pojawia się problem. Na jednojezdniowej drodze ekspresowej od marca również obowiązuje zasada utraty prawa jazdy przy przekroczeniu prędkości o ponad 50 km na godz. W praktyce oznacza to, że kierowca jadący co najmniej 151 km na godz. może automatycznie stracić uprawnienia.

Jak wskazuje biznes.info, to szczególnie niebezpieczne, bo wielu kierowców – widząc niebieską tablicę z symbolem drogi szybkiego ruchu – instynktownie jedzie „jak na autostradzie”. Tymczasem brak fizycznego rozdzielenia kierunków ruchu całkowicie zmienia ich sytuację prawną.

Problem, który łatwo przeoczyć

Choć jednojezdniowe drogi ekspresowe to dziś rzadkość, nadal istnieją. Przykładem może być fragment trasy S10 w okolicach Torunia.

To właśnie takie odcinki stają się teraz szczególnie ryzykowne. Kierowca, który nie zwróci uwagi na charakter drogi, może nieświadomie wpaść w nowy reżim przepisów. I to jest największy problem tej zmiany. Nie jej surowość, ale to, jak łatwo ją przeoczyć.

Nawet bez utraty prawa jazdy konsekwencje są dotkliwe

Warto też pamiętać, że nawet tam, gdzie przepisy o zatrzymaniu prawa jazdy nie mają zastosowania – jak na autostradach – finansowe skutki przekroczenia prędkości nadal są bardzo poważne.

Nowy taryfikator mandatów jest szczególnie surowy dla kierowców, którzy popełniają wykroczenia po raz kolejny. W przypadku recydywy kary rosną, a jazda z nadmierną prędkością szybko przestaje być „drobnostką”.

Jedna lekcja z nowych przepisów

Zmiany, które weszły w życie w marcu 2026 roku, sprowadzają się do jednego: nie ma już bezpiecznych „stref nadmiaru prędkości”.

To, co kiedyś uchodziło na sucho poza miastem, dziś może skończyć się utratą prawa jazdy. A różnica między mandatem a poważną sankcją administracyjną bywa mniejsza, niż wielu kierowcom się wydaje.