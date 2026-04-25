Z informacji Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UdSC) wynika, że dominującą podstawą pobytu pozostaje ochrona czasowa (status UKR), przyznana zgodnie z decyzją wykonawczą Rady UE. Korzysta z niej obecnie 961 tys. osób, z czego 958 tys. to obywatele Ukrainy. Wśród osób zarejestrowanych w bazie PESEL na mocy specustawy ok. 83 proc. stanowią kobiety i dzieci.

Jak przekazała Katarzyna Siwak z UdSC, łącznie ważne zezwolenia na pobyt w Polsce ma 2 mln cudzoziemców. Najwięcej jest obywateli Ukrainy - 1,55 mln osób.

Znaczącą reprezentację mają również obywatele:

Białorusi – 139,3 tys. osób,

Indii – 26,1 tys. osób,

Gruzji – 22,2 tys. osób,

Rosji – 19,5 tys. osób,

Wietnamu – 15,1 tys. osób.

Turcji – 14,5 tys. osób.

Gdzie najchętniej mieszkają cudzoziemcy?

Pobytem czasowym dysponuje 758 tys. obcokrajowców, zaś głównym deklarowanym celem pozostaje praca. Z kolei pobyt stały i status rezydenta długoterminowego UE posiada 191 tys. osób.

Cudzoziemcy najchętniej osiedlają się w regionach o wysokim stopniu zurbanizowania. Największą koncentrację migrantów odnotowuje się w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim oraz małopolskim - poinformowała Siwak.

Przekazane przez UdSC dane nie obejmują cudzoziemców przebywających w kraju na podstawie wiz lub w ramach ruchu bezwizowego.

Zezwolenie na pobyt w Polsce - różne rodzaje

Cudzoziemiec planujący przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy. Jest ono wydawane maksymalnie na 3 lata. Okres ważności zezwolenia może być jednak krótszy, jeżeli podstawa ubiegania się o to zezwolenie wskazuje na zasadność pobytu krótszego.

Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce uzyskuje się, składając osobiście wniosek do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu, najlepiej przez system MOS. Wymagane są m.in. odciski palców, zdjęcia, paszport oraz dokumenty uzasadniające pobyt (np. umowa o pracę).

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest natomiast wydawane na czas nieoznaczony. Sama karta pobytu jest ważna przez 5 lat, co oznacza, że co 5 lat należy kartę wymienić w ramach procedury wymiany karty. Nie ma natomiast potrzeby ponownego składania wniosku o wydanie zezwolenia i przechodzenia przez proces jego uzyskania.

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na pobyt stały jest wydawana na czas nieoznaczony. Sama karta pobytu jest ważna przez 10 lat, co oznacza, że co 10 lat należy kartę wymienić w ramach procedury wymiany karty. Nie ma natomiast potrzeby ponownego składania wniosku o wydanie zezwolenia i przechodzenia przez proces jego uzyskania. Zezwolenie to uprawnia do wykonywania pracy w Polsce bez konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów. Zezwolenie na pobyt stały wydane w Polsce nie uprawnia do podjęcia pracy w innym kraju, niż Polska.