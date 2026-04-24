Mandat za przekroczenie prędkości o 1 km/h. W Norwegii to jest możliwe

oprac. Monika Piaseczyńska
dzisiaj, 13:19
Nowy rodzaj mandatów
W norweskim tunelu Ryfylketunnelen obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. Biorąc pod uwagę odcinkowy pomiar prędkości będący na całej długości tunelu oraz ich niewielką tolerancję pomiarową - już za przekroczenie prędkości o 1 km/h można dostać mandat.

Norweski Ryfylketunnelen to tunel, który łączy ze sobą dwa miasta - Ryfylke i Stavanger w regionie Rogaland. Jest najdłuższym i zarazem najgłębszym podwodnym tunelem drogowym na świecie.

Ryfylketunnelen jest najbardziej nowoczesną tego typu infrastrukturą na świecie. Wewnątrz biegną dwie jezdnie o długości 14,4 km każda. Trasa w najgłębszym miejscu przebiega 292 metry pod powierzchnią morza. Nowo otwarta inwestycja jest częścią tzw. projektu Ryfast.

Został otwarty 30 grudnia 2019 roku po 7 latach nieustannych prac i zainwestowanych milionach koron norweskich. Za przejazd obowiązują opłaty. Ich wysokość zależy m.in. od rodzaju pojazdu.

Przekroczenie prędkości o 1 km/h i mandat

Jak zauważa Interia.pl, w Ryfylketunnelen obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h, a kierowcy są kontrolowani przez odcinkowy pomiar prędkości.

Na całej długości tunelu pracują tylko dwa urządzenia - jedno przy wjeździe i jedno przy wyjeździe. System oblicza średnią prędkość przejazdu i porównuje ją z limitem.

W Norwegii stosowana jest niewielka tolerancja pomiarowa - około 3 km/h przy prędkościach do 100 km/h. Jeśli więc kierowca pojedzie 84 km/h, do systemu trafia wynik 81 km/h. To już przekroczenie - pisze portal.

Wysokość mandatów w Norwegii

Norwegia ściśle egzekwuje ograniczenia prędkości, stosując zarówno kontrolę policyjną, jak i gęstą sieć stałych i średnich kamer prędkościowych. Za przekroczenie prędkości do 5 km/h można dostać mandat w wysokości 1200 koron norweskich, czyli 430 złotych.

Na drodze z ograniczeniem prędkości do 70 km/h lub więcej (grupa 90 km/h i więcej ma już inne stawki) przekroczenie prędkości do 10 km/h skutkuje mandatem w wysokości już 3 250 koron norweskich, czyli 1164 złotych.

Przekroczenie o 40 km/h skutkuje utratą prawa jazdy.

Kto będzie latał z Portu Polska? Ryanair nie chce, Enter Air się zastanawia
Nie chcą jeździć autostradą. Kierowcy uciekają z tej trasy. Oto powód
Niemiecki gigant odwoła 20 tys. lotów. Decyzja dotyczy też części tras do Polski
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Tym, którzy są po pięćdziesiątce ZUS robi przelewy. Niektórzy zobaczą na koncie ponad 4500 tysiące złotych
Rosja gra w otwarte karty. Kolejny kraj chce wymazać z mapy
Kompromis w sprawie zniesienia zmiany czasu. Zegarków przestawiać nie będziemy, ale nie zostaniemy ani przy czasie letnim, ani zimowym. Sprawa już w Senacie
