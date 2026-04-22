2 maja nowym dniem wolnym od pracy? Trzeba będzie odwołać wnioski urlopowe?

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - jedno z najmłodszych świąt państwowych

Zostało ono ustanowione przez Sejm RP w 2004 r. Tego dnia szczególnie podkreśla się znaczenie polskich barw narodowych, symboli państwowych oraz tradycji patriotycznych. Święto ma również przypominać o konieczności okazywania szacunku fladze i innym symbolom narodowym.

Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z heraldyki – z barw herbu Królestwa Polskiego oraz herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła będącego godłem Polski oraz bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu, który był godłem Litwy. Oba symbole znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych.

Na fladze biel znajduje się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła. Polskie barwy narodowe należą do nielicznych na świecie, które mają właśnie takie heraldyczne pochodzenie. Pierwszą ustawę dotyczącą polskich barw narodowych przyjął Sejm Królestwa Polskiego 7 lutego 1831 r.

Czym jest święto państwowe i czy oznacza dzień wolny od pracy?

W aktualnym stanie prawnym brakuje legalnej definicji „święta państwowego” (często używanego zamiennie z określeniem „święto narodowe”). Pojęcie to pojawia się m.in. w ustawie z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie RP oraz o pieczęciach państwowych. Zgodnie z jej art. 7 ust. 1, z okazji świąt państwowych na budynkach instytucji publicznych powinno się podnosić flagę państwową.

Z kolei według Słownika Języka Polskiego PWN: święto państwowe to święto ustanowione przez władze państwowe, święto narodowe to święto upamiętniające wydarzenia ważne dla danego narodu. Analizy prawne wskazują jednak, że w polskim prawodawstwie oba pojęcia są stosowane równolegle lub zamiennie i nie istnieje jednoznaczna reguła ich stosowania.

Czy 2 maja trzeba iść do pracy? Aktualnie obowiązująca lista dni wolnych od pracy w 2026 r.

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony ustawą z 20 lutego 2004 r. zmieniającą ustawę o godle, barwach i hymnie RP. Nie oznacza to jednak automatycznie dnia wolnego od pracy. Katalog takich dni określa ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Przepisy zawierają zamkniętą listę świąt ustawowo wolnych. Są to:

1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy

1 maja – Święto Państwowe

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

pierwszy dzień Zielonych Świątek

Boże Ciało

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Co z 3 maja? Czy za święto przypadające w niedzielę można odebrać dzień wolny od pracy?

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy: „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.

W praktyce oznacza to, że jeśli święto wypada w sobotę (czyli w dzień, który dla wielu pracowników jest i tak wolny), pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny. Dzięki temu pracownik nie traci należnego odpoczynku i nie pracuje dłużej, niż przewidują przepisy. Powyższy przepis wprost wyklucza zatem niedzielę jako dzień, za który należy się dodatkowy dzień wolny.

Najbliższa okazja, aby odebrać dzień wolny za święto przypadające w sobotę, przypadnie na 15 sierpnia 2026 r., czyli Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Później taka okazja trafi się dopiero pod koniec roku – 26 grudnia 2026 r., czyli w drugi dzień Bożego Narodzenia.

Majówka bez wykorzystania urlopu. Postulat wprowadzenia nowych dni wolnych od pracy

Jeszcze za poprzedniej kadencji, do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęła petycja dotycząca rozszerzenia katalogu dni wolnych od pracy. Autor dokumentu zaproponował wprowadzenie dodatkowego wolnego m.in. w następujące dni:

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

2 maja

piątek po Bożym Ciele

2 listopada (Dzień Zaduszny)

31 grudnia

Głównym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem tych zmian ma być możliwość spędzenia większej ilości czasu z rodziną oraz ułatwienie organizacji życia prywatnego. Zgodnie z przepisami ustawy o petycjach, petycja powinna zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. Do tej pory nie zapadło jednak rozstrzygnięcie w tej sprawie. Decyzja w tej sprawie należy zatem do obecnie urzędującego Prezydenta RP – Karola Nawrockiego.

Czy Prezydent może wprowadzić nowe dni wolne od pracy?

Prezydent może zgłosić inicjatywę ustawodawczą, jednak ostateczna decyzja należy do parlamentu. Każda zmiana w katalogu dni wolnych wymaga nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy, a więc przejścia pełnej procedury legislacyjnej i uzyskania zgody Sejmu oraz Senatu.

Tego rodzaju zmiany nie zdarzają się często. Wprowadzenie nowych dni wolnych wywołuje bowiem spory dotyczące wpływu na gospodarkę i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Organizacje pracodawców - m.in. Konfederacja Lewiatan – regularnie krytykują propozycje rozszerzania katalogu dni wolnych od pracy, wskazując na ich potencjalne koszty dla gospodarki.

Czy jest szansa, że 2 maja będzie dniem wolnym od pracy w 2026 roku?

Nie ma obecnie przepisów ani decyzji, które wprowadzałyby wolne 2 maja w 2026 roku. Oznacza to, że 2 maja nadal pozostaje zwykłym dniem pracy, chyba że pracownik wykorzysta urlop wypoczynkowy lub pracodawca wprowadzi w firmie dzień wolny organizacyjnie.

Podstawa prawna

Ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 296)

Ustawa z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie RP oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 2025 r. poz. 299)

Ustawa z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)