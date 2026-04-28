Podwyżki na stacjach paliw. Ceny benzyny 95, 98 i diesla w środę 29 kwietnia

W środę paliwa będą droższe

W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,23 zł, benzyny 98 - 6,73 zł, a oleju napędowego - 7,22 zł - wynika z wtorkowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że ceny na stacjach wzrosną w stosunku do cen z wtorku.

We wtorek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,21 zł, benzyny 98 - 6,72 zł a oleju napędowego - 7,12 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w środę i określi ceny na czwartek.

Hurtowe ceny rosną

Środowa podwyżka cen przy dystrybutorach, to efekt podwyżki cen hurtowych. Orlen podniósł we wtorek hurtowe ceny paliw, w tym oleju napędowego Ekodiesel o 88 zł, a benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 20 zł za metr sześc. - wynika z danych opublikowanych przez koncern. Poprzednio, w sobotę, oba te podstawowe paliwa także zdrożały.

Według cennika hurtowego Orlenu we wtorek olej napędowy Ekodiesel kosztuje 6 tys. 384 zł za metr sześc., czyli o 88 zł więcej niż po ostatniej korekcie w ubiegłym tygodniu, natomiast benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 tys. 468 zł za metr sześc., o 20 zł więcej w porównaniu do poprzedniej zmiany cen paliw w koncernie.

W sobotę Orlen również podniósł hurtowe ceny paliw, w tym oleju napędowego Ekodiesel o 109 zł, do 6 tys. 296 zł za metr sześc., a benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 32 zł, do 5 tys. 448 zł za metr sześc.

Cena maksymalna paliwa - co to jest?

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.