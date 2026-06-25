Forsal logo

UE przekazuje Ukrainie miliardy euro. Von der Leyen zabiera głos

oprac. Łucja Orzeł
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 11:20
UE przekazuje Ukrainie miliardy euro. Von der Leyen zabiera głos
UE przekazuje Ukrainie miliardy euro. Von der Leyen zabiera głos/PAP
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła w czwartek w Gdańsku, że do Ukrainy trafi tego dnia pierwsza płatność na kwotę 3,2 mld euro z unijnej pożyczki UE opiewającej na 90 mld euro. W najbliższych dniach rozpocznie się też wypłata środków z puli 6 mld euro na produkcję dronów - dodała.

Chodzi o pożyczkę na rzecz Ukrainy, której zaciągnięcie przez UE było możliwe po wycofaniu przez Węgry weta. Wypłacone w czwartek przez KE 3 mld euro trafią do Kijowa na wsparcie budżetowe, a 6 mld euro Ukraina będzie mogła wydać na drony.

UE uruchamia miliardowe wsparcie dla Ukrainy

- To dowód na to, że wsparcie Europy dla Ukrainy jest trwałe - powiedziała von der Leyen w przemówieniu otwierającym Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference, URC 2026).

- Jednocześnie apelujemy do wszystkich naszych partnerów o utrzymanie wsparcia, ponieważ silna i niezależna Ukraina leży w naszym wspólnym interesie - podkreśliła.

Szefowa KE ogłosiła uruchomienie Europejskiego Funduszu Flagowego na rzecz Odbudowy Ukrainy, który zainicjowały wspólnie UE, Polska, Francja, Niemcy i Włochy. Fundusz ten ma docelowo zmobilizować 1 mld euro na inwestycje w strategiczne sektory w Ukrainie.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Łucja Orzeł

Redaktorka z doświadczeniem i pasją, z mediami związana od kilkunastu lat, na co dzień relacjonuje najważniejsze wydarzenia społeczne, gospodarcze i polityczne, a także tematy lifestyle’owe. Łączy sprawdzone informacje z agencji prasowych z własnymi ustaleniami, tworząc treści rzetelne, precyzyjne i przystępne dla czytelników. Z łatwością porusza zarówno poważne, jak i lżejsze tematy, przyciągając uwagę i budując pełny obraz rzeczywistości.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraOto, co Polacy wybierają na prezent ślubny. Tradycyjne upominki tracą na znaczeniu »
Tematy: UEdronyUkraina w UE
Powiązane
Szczyt Wschodniej Flanki w Gdańsku. Wśród tematów agresywne działania Rosji
Szczyt Wschodniej Flanki w Gdańsku. Wśród tematów agresywne działania Rosji
Elektrownia jądrowa w woj. pomorskim. Podczas badań gruntu trafiono na wody artezyjskie
Budowa elektrowni jądrowej ruszy w 2029 roku? Kluczowe ryzyko to urzędnicy
Ceny wakacji 2026 wyższe niż przed rokiem. Gdzie jest najtaniej?
Ceny wakacji 2026 wyższe niż przed rokiem. Gdzie jest najtaniej?
Będzie nowy Prezes ZUS: premier odwołał dotychczasowego. Co się dzieje, jak wygląda sytuacja finansowa w zakładzie oraz co się zmieni?
Będzie nowy Prezes ZUS: premier odwołał dotychczasowego. Co się dzieje, jak wygląda sytuacja finansowa w zakładzie oraz co się zmieni?
Polska przerzuca czołgi na wschód. Ogromny transport dotarł do Lublina
Polska przerzuca czołgi na wschód. Ogromny transport dotarł do Lublina
Trump uderza w sojuszników z NATO, ale chwali Polskę. „Robicie świetną robotę”
Trump uderza w sojuszników z NATO, ale chwali Polskę. „Robicie świetną robotę”
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Zostało kilka dni
Polska przerzuca czołgi na wschód. Ogromny transport dotarł do Lublina
Polska przerzuca czołgi na wschód. Ogromny transport dotarł do Lublina
European,Union,Money,Currency,Euro,Different,Paper,Notes,And,Coins
Euro w Polsce? Komisja Europejska stawia sprawę jasno
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj