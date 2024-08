Początki Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce sięgają 2006 roku, ale wspólnota ta na poważnie walkę o swe oficjalne uznanie zaczęła w 2016 r. Udało im się dopiąć swego i cztery lata później wyznanie to zostało oficjalnie wpisane do rejestru kościołów przy MSWiA. To jednak był dopiero początek kłopotów.

Reklama

Kościół wygrywa z państwem

Decyzję ówczesnego ministra Mariusza Kamińskiego o wpisie do rejestru postanowił zaskarżyć szef resortu sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro. I już kilka miesięcy później MSWiA wydaje decyzję o unieważnieniu rejestracji.

Reklama

„Ocenił, że rejestracja Kościoła, ze względu na dopuszczanie sakramentalnego małżeństwa par homoseksualnych, naraża członków na błędne rozumienie rzeczywistych form życia religijnego i zasad doktrynalnych” – podają powody zaskarżenia członkowie Reformowanego Kościoła Katolickiego.

Kościół złożył jednak do MSWiA wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a kiedy nic to nie dało, skierował swe kroki do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Po jego stronie opowiedział się między innymi ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka, które twierdziły, że wykreślenie wyznania z listy jest sprzeczne z konstytucją.

I gdy WSA stanął po stronie RRK, uchylając ministerialną decyzję, zarówno resort sprawiedliwości, jak i spraw wewnętrznych, zaskarżyły ją do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dopiero teraz NSA rozwiązał wieloletni spór, oddalają kasację i tym samym pozwalając kościołowi na w pełni legalne działanie, bez groźby, że stanie się ono niezgodne z prawem.

Reformowany Kościół Katolicki. Różnic nie brakuje

Reformowany Kościół Katolicki, zwany niekiedy „tęczowym kościołem” to niewielka wspólnota, zrzeszająca w Polsce około 200 osób. A choć nazwa nawiązuje do Kościoła Katolickiego, to różnic między tymi wyznaniami nie brakuje. Jego wierni utożsamiają się z kościołem chrześcijańskim tradycji starokatolickiej. Duchowość Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce opiera się na Słowie Bożym, małych wspólnotach oraz Liturgii.

Najważniejszym zaś wyróżnikiem, który zadecydował o wieloletniej walce o rejestrację, jest fakt udzielania małżeństw jednopłciowych. Związki te nie są jednak umocowane prawnie. W RKK przyjąć można siedem sakramentów: chrzest, eucharystię, bierzmowanie, spowiedź, namaszczenie chorych, małżeństwo i sakrament święceń. Święcenia kapłańskie przyjmować mogą również kobiety, a osoby już wyświęcone nie mają obowiązku przestrzegania celibatu.