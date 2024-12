Tak, najbliższa – 22 grudnia niedziela to nareszcie niedziela bez żadnych ograniczeń w handlu. Zakupy może dziś ograniczać tylko wyobraźnia i zasobność naszych portfeli. Choć po ostatnich decyzjach Sejmu zamieszania w kwestii: niedziela handlowa - niedziela z zakazem handlu jest w sumie jeszcze więcej niż w ciągu całego 2024 roku.

Pewność co do tego, że 22.12.2024 r. jest niedziela handlowa, nie oznacza to niestety końca zamieszania w kwestii, które niedziele są handlowe, a w które duże sklepy są zamknięte i udawanie się do nich na zakupy zakończy się porażką. Specjalizujący się ostatnio w robieniu zamieszania w prawie Sejm uchwalił bowiem niedawno, że w grudniu przed świętami mają być handlowe aż trzy niedziele.

Problem w tym, że przepis uchwalony na początku grudnia 2024 ma wejść w życie od 1 lutego 2025 roku. Na dodatek nie do końca wiadomo czy wejdzie, bo prezydent waha się czy złożyć podpis pod ustawą.

Sama ustawa to też zresztą kuriozum – nie dotyczy ona bynajmniej bezpośrednio nowelizacji ustawy o zakazie handlu w niedziele (ta, merytoryczna od wiosny tkwi w komisjach sejmowych), ale ustawy o dniach ustawowo wolnych od pracy.

O ile jednak to zamieszanie legislacyjne szczególnie dokuczliwe było w niedzielę 8.12.2024, o tyle w poprzednią niedzielę 15.12.2024 r. oraz najbliższą 22.12.2024 nie powinno być wątpliwości – to będzie niedziela handlowa i czynne wszystkie sklepy: od najmniejszych po największe galerie handlowe.

Niedziela handlowa 22.12.2024 roku

Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by dziś w najbliższą niedzielę 22 grudnia zrobić zakupy w sklepie dyskontowym takim jak Lidl, Biedronka, Stokrotka czy udać się do galerii handlowej na sprawunki we wszelkich butikach i sklepach renomowanych sieci: od mody, przez kosmetyki po biżuterię, a duże zakupy spożywcze zrobić w zlokalizowanych tak na ogół supermarketach sieci Carrefour.

O wyborze miejsca, poza potrzebami zakupowymi i zasobnością portfeli decydować powinna chęć skorzystania z określonych promocji – to jest bowiem dziś główne narzędzie walki konkurencyjnej między kupcami.

Niedziele handlowe w grudniu: dwie czy trzy

W tym roku, wbrew wspomnianemu zamieszaniu legislacyjnemu, mamy tylko dwie niedziele handlowe w grudniu: 15.12.2024 i 22.12.2024.

Inaczej powinno być – bo ostatecznie pewne to będzie gdy prezydent podpisze stosowną ustawę – za rok i w latach następnych. Wtedy handlowe będą aż trzy grudniowe niedziele, jako cena za dodatkowy stawowo wolny od pracy dzień jakim ma być ostatecznie Wigilia.

Niedziela 22.12.2024 to ostatni dzień w tym roku, w który sieci handlowe planują rekordowe obroty. Choć we wtorek w Wigilię 24,12,2024 r. sklepy w większości będą czynne przynajmniej przez kilka godzin przedpołudniowych, a potem między świętami na duże obroty liczą zwłaszcza sklepy z napojami - zakupy na Sylwestra - to plany handlowe większości sklepów przewidują rekordowe obroty w niedzielę handlową 22 grudnia.

To oznacza prawdziwą bitwę o klienta, którą handlowcy toczą mnożąc promocje. W niedzielę można więc liczyć zarówno na tanie zakupy dotyczące wigilijnego i świątecznego stołu jak i prezentów po atrakcyjnych cenach. Słowem - wszystko co komu potrzeba można kupić w ten jeden dzień.