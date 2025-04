Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała ważne ogłoszenie dla właścicieli sklepów, przypominając, że przepisy dotyczące ograniczenia handlu w niedziele i święta w Polsce mówią, iż „w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Niedzielę Wielkanocną, po godzinie 14 obowiązuje zakaz prowadzenia działalności handlowej oraz wykonywania wszelkich czynności związanych z handlem, w tym także powierzania pracownikom pracy w tym zakresie.

Reklama

Praca sklepów tylko do godz. 14:00 – po tej godzinie koniec pracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ograniczenia handlu w niedziele i święta, w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Niedzielę Wielkanocną, w placówkach handlowych po godzinie 14:00 zakazane są:

handel oraz wszelkie czynności związane z handlem,

powierzanie pracownikom lub zatrudnionym wykonywania pracy w handlu oraz innych czynności związanych z handlem.

Oznacza to, że w Wielką Sobotę pracownicy zatrudnieni w handlu muszą zakończyć swoją pracę najpóźniej o godzinie 14:00. Zakaz obejmuje nie tylko obsługę klientów, ale także wszelkie inne czynności związane z pracą. Po godzinie 14 nie wolno im nie tylko sprzedawać, ale także wykonywać takich obowiązków jak sprzątanie sklepu, rozpakowywanie towaru, jego przechowywanie czy inwentaryzacja.

Czy pracownik w Wielką Sobotę otrzyma pełne wynagrodzenie?

Pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany z powodu krótszego dnia pracy. Wynagrodzenie to oblicza się na zasadach stosowanych przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.

Surowa kara za złamanie przepisów i handel w Wielką Sobotę po godzinie 14.00

Powierzenie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu w dniach objętych zakazem, takich jak Wielka Sobota, wiąże się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Zgodnie z przepisami grozi za to grzywna, której wysokość może wynieść od 1000 zł do nawet 100 000 zł. Sankcje te mają na celu egzekwowanie przestrzegania przepisów ograniczających handel w święta oraz zapewnienie, że przedsiębiorcy nie będą próbować obejść zakazu, co może prowadzić do poważnych kar finansowych.

W przypadku uporczywego lub złośliwego łamania zakazu, pracodawca może zostać ukarany karą ograniczenia wolności.

Wyjątki od zakazu handlu w Wielką Sobotę

Zakaz handlu po godz. 14 w Wielką Sobotę nie dotyczy jedynie placówek wymienionych w art. 6 ustawy. Do wyjątków należą m.in.

stacje paliw,

apteki,

placówki pocztowe,

sklepy w hotelach, na dworcach i lotniskach, oraz

punkty sprzedaży kwiatów, dewocjonaliów, pamiątek i prasy – pod warunkiem, że stanowi to ich główną działalność.

Ustawa wymienia łącznie 32 takie wyjątki. Z zakazu wyłączone są także placówki, w których handel prowadzi osoba fizyczna, działająca osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. W takim przypadku może ona korzystać z nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwa, wnuków czy dziadków, pod warunkiem że osoby te nie są zatrudnione na umowę o pracę ani umowę cywilnoprawną.

Godziny pracy popularnych sieci handlowych

W Wielką Sobotę, 19 kwietnia, zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu, sklepy mogą działać maksymalnie do godziny 14:00.

Jednak wiele sieci, w tym Lidl i Kaufland, planuje zamknąć swoje placówki już o godzinie 13:00, podczas gdy Biedronka i Aldi pozostaną otwarte do 13:30.

Gdzie można zrobić zakupy w Wielką Sobotę po godzinie 14.00?

W Wielką Sobotę po godzinie 14:00, zgodnie z ustawą, otwarte mogą być jedynie małe sklepy, w których pracuje właściciel, w tym m.in. sklepy franczyzowe takie jak Żabka i Carrefour Express, a także placówki na stacjach benzynowych, dworcach czy lotniskach.

Źródło: pip.gov.pl