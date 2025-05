Ponad milion studentów przechodzi do cyfrowej rzeczywistości

Według zapowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji, zmiana obejmie ponad milion studentów i studentek w kraju. Mobilna legitymacja będzie działać tak samo jak dotychczasowy plastik – zapewniając zniżki i potwierdzając status studenta. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreśla, że to ważny krok w kierunku uproszczenia życia obywateli. Dokument dostępny w aplikacji mObywatel będzie obowiązującym potwierdzeniem statusu studenckiego.

Nie chcesz się rozstawać z plastikiem? Masz wybór

Choć cyfrowa wersja stanie się domyślną, rząd nie zmusza do porzucenia fizycznych legitymacji. Studenci, którzy wolą klasyczne karty procesorowe, nadal będą mogli z nich korzystać , pod warunkiem złożenia wniosku. Co ważne, dotychczasowe legitymacje, zarówno fizyczne, jak i cyfrowe, będą ważne aż do upływu ich terminu.

mObywatel zyskuje coraz większe znaczenie

Mobilna legitymacja studencka to kolejny dokument, który trafia do aplikacji mObywatel. Już wcześniej pojawiły się tam mLegitymacja ucznia czy nauczyciela, a rząd zapowiada dalszą cyfryzację. Celem jest stworzenie wygodnego, cyfrowego portfela dokumentów, dostępnego dla każdego obywatela – bez konieczności noszenia teczek i portfeli pełnych papierów.

Cyfrowe życie studentów na wyciągnięcie ręki

Zmiana może oznaczać prawdziwą rewolucję w codziennym funkcjonowaniu młodych ludzi. Zamiast szukać plastikowej legitymacji w plecaku, wystarczy otworzyć aplikację. Dla wielu to wygoda, dla innych pierwszy krok ku pełnej cyfryzacji życia akademickiego. Pewne jest jedno: od lipca smartfon stanie się równie ważny co indeks.

Źródło: gov.pl