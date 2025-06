Centrum e-Zdrowia poinformowało w poniedziałek (9 czerwca) o mogących występować opóźnieniach w działaniu systemu e-zdrowia, w tym o okresowych trudnościach z wystawianiem recept i skierowań. Jak przekazało Centrum e-Zdrowia, jest to związane z usługami świadczonymi przez zewnętrznego dostawcę.

Wyjaśniamy, jak wygląda procedura awaryjna, kiedy lekarz może wypisać receptę bez systemu P1 i jak pacjent może zrealizować lek. Podajemy też podstawy prawne, wskazówki dla pacjentów oraz analizę, jak często dochodzi do takich awarii i co to oznacza dla cyfrowej ochrony zdrowia w Polsce.

System e-zdrowie z problemami – co się stało 9 czerwca 2025?

W poniedziałek 9 czerwca Centrum e-Zdrowia poinformowało o okresowych trudnościach z działaniem systemu e-zdrowie. Problemy dotyczyły przede wszystkim wystawiania e-recept, e-skierowań i działania Internetowego Konta Pacjenta (IKP i mojeIKP). Jak przekazano, awaria wynika ze "współpracy z zewnętrznym dostawcą", który świadczy usługi techniczne dla systemu P1.

Problemy mają charakter okresowy i występują na terenie całego kraju. Utrudnienia mogą być odczuwalne zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów oraz farmaceutów. Niektóre gabinety nie mogą wystawić recepty, a apteki mogą mieć trudności z jej realizacją.

Centrum e-Zdrowia zapewniło, że:

awaria nie dotyczy bezpieczeństwa danych pacjentów ,

, trwają prace naprawcze,

istnieją procedury awaryjne umożliwiające wystawianie i realizację recept mimo braku dostępu do systemu P1.

Czy można wystawić i zrealizować receptę mimo awarii?

Tak. Polskie przepisy przewidują sytuacje, w których lekarz może wystawić receptę w formie papierowej, a apteka ma obowiązek ją zrealizować, nawet jeśli system P1 nie działa. Dotyczy to sytuacji nagłych oraz braku dostępu do systemu z przyczyn technicznych – jak dziś.

Jak działa procedura awaryjna?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 kwietnia 2018 r. ws. recept (Dz.U. 2018 poz. 745, link do ISAP):

Jeśli system P1 nie działa, lekarz może wystawić receptę papierową lub e-receptę poza systemem P1 , wpisując odpowiedni kod uprawniający do jej późniejszego wprowadzenia.

, wpisując odpowiedni kod uprawniający do jej późniejszego wprowadzenia. Farmaceuta może zrealizować taką receptę, o ile jest prawidłowo wystawiona.

Ważne Pacjent nie musi posiadać Internetowego Konta Pacjenta ani aplikacji mojeIKP, aby zrealizować receptę – wystarczy numer PESEL i kod PIN recepty, jeśli został wygenerowany.

Co z aplikacją mojeIKP i kontem pacjenta?

Aplikacja mojeIKP i strona Internetowego Konta Pacjenta mogą być dziś czasowo niedostępne lub działać niestabilnie. Nie wpływa to jednak na bezpieczeństwo danych – jak zapewnia Centrum e-Zdrowia, nie doszło do naruszenia ochrony informacji medycznych.

W przypadku konieczności sprawdzenia zaleceń lekarza, e-recepty lub skierowania, użytkownicy są proszeni o odczekanie kilku godzin lub kontakt z placówką medyczną bezpośrednio.

Co mówi prawo o awariach e-zdrowia?

Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657):

System P1 jest elementem infrastruktury państwowej służącej do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji medycznych.

W razie przerwy w działaniu, świadczeniodawcy mają obowiązek dokumentować zdarzenia medyczne w formie alternatywnej, a dane uzupełnić po przywróceniu działania systemu.

To oznacza, że awaria nie może być pretekstem do odmowy pomocy medycznej czy braku dostępu do leku.

Jak często dochodzi do awarii systemu e-zdrowie?

Choć polska infrastruktura cyfrowej ochrony zdrowia jest rozbudowana i stale rozwijana, nie jest całkowicie odporna na awarie. W ciągu ostatniego roku odnotowano kilka incydentów zakłócających pracę systemu e-zdrowie – m.in. w listopadzie 2024 i lutym 2025 roku. Najczęściej były one związane z problemami u zewnętrznych dostawców usług chmurowych.

W 2023 roku przez system e-zdrowie wystawiono ponad 1,2 miliarda e-recept, a liczba użytkowników IKP przekroczyła 16 milionów. Oznacza to, że nawet chwilowe zakłócenia mogą dotknąć setki tysięcy osób w jednym dniu.

Co mogą zrobić pacjenci – praktyczne wskazówki

Zachowaj spokój – awarie mają charakter przejściowy. Zadzwoń do przychodni lub lekarza – zapytaj, czy mogą wystawić receptę w trybie awaryjnym. W aptece powiedz o problemie z systemem – farmaceuci znają procedury postępowania przy awarii P1. Zapisz kod recepty – jeśli masz go z wcześniejszej wiadomości SMS lub e-mail. Spróbuj ponownie po kilku godzinach – większość problemów rozwiązywana jest w ciągu dnia.

Czy systemy cyfrowe w ochronie zdrowia są niezawodne?

Polska ochrona zdrowia staje się coraz bardziej zależna od rozwiązań cyfrowych, co z jednej strony ułatwia dostęp do usług, ale z drugiej czyni cały system podatnym na awarie. Wprowadzenie e-recept, e-skierowań i e-zwolnień lekarskich zrewolucjonizowało kontakt pacjenta z lekarzem. Jednak eksperci ds. cyberbezpieczeństwa od lat alarmują, że uzależnienie od jednego centralnego systemu (P1) to ryzyko, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.

Alternatywne sposoby na uzyskanie recepty

W razie awarii systemu P1 pacjent może skorzystać z alternatywnych źródeł uzyskania recepty:

Teleporady w prywatnych usługach medycznych (np. Medicover, Lux Med) – część działa w niezależnych systemach,

w prywatnych usługach medycznych (np. Medicover, Lux Med) – część działa w niezależnych systemach, Poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – czynne także wieczorami i w weekendy,

– czynne także wieczorami i w weekendy, Porady farmaceutyczne – od 2022 roku farmaceuci mogą wystawiać recepty farmaceutyczne w określonych sytuacjach.

To szczególnie istotne dla pacjentów przewlekle chorych lub potrzebujących kontynuacji leczenia.