Kwalifikacja wojskowa w Polsce – dla kogo obowiązek

Kwalifikacja wojskowa w Polsce jest procesem, który co roku obejmuje setki tysięcy osób. To obowiązkowe stawiennictwo przed komisją lekarską i wojskową, mające na celu określenie zdolności do służby wojskowej. Kwalifikacja wojskowa 2025 obejmuje mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat oraz kobiety posiadające kwalifikacje istotne dla obronności państwa np. medyczne.

Podczas kwalifikacji każdy musi przedstawić dokumenty tożsamości, zaświadczenia medyczne i przejść badania lekarskie. Na tej podstawie wydawane jest orzeczenie o zdolności do służby wojskowej oraz nadawana kategoria wojskowa.

Kategorie wojskowe w Polsce – co oznaczają?

System kwalifikacji opiera się na czterech głównych kategoriach wojskowych:

A – zdolny do czynnej służby wojskowej , zarówno w czasie pokoju, jak i wojny.

– , zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. B – czasowo niezdolny do służby np. z powodu choroby lub urazu; po upływie okresu wyznaczonego przez komisję należy stawić się ponownie.

– np. z powodu choroby lub urazu; po upływie okresu wyznaczonego przez komisję należy stawić się ponownie. D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju , ale może zostać powołany w razie wojny.

– , ale może zostać powołany w razie wojny. E – całkowicie i trwale niezdolny do służby wojskowej, zarówno w czasie pokoju, jak i wojny.

Przydzielenie kategorii decyduje o tym, czy dana osoba zostanie wpisana do rezerwy, skierowana do odbycia służby, czy też całkowicie zwolniona z obowiązku wojskowego.

Jakie wady i schorzenia dyskwalifikują ze służby wojskowej? Budowa ciała

Podczas kwalifikacji wojskowej komisja zwraca uwagę na budowę ciała. Istnieją konkretne przypadki, które mogą prowadzić do całkowitej lub częściowej niezdolności do służby:

Wzrost poniżej 150 cm z zaburzeniami proporcji budowy ciała – kategoria D , czyli niezdolny w czasie pokoju, powołanie tylko w razie wojny.

z zaburzeniami proporcji budowy ciała – kategoria , czyli niezdolny w czasie pokoju, powołanie tylko w razie wojny. Słaba budowa ciała upośledzająca sprawność ustroju - kategoria D , czyli niezdolność w czasie pokoju, powołanie jedynie w razie wojny.

- kategoria , czyli niezdolność w czasie pokoju, powołanie jedynie w razie wojny. Słaba budowa ciała znacznie upośledzająca sprawność ustroju – kategoria E , czyli całkowita i trwała niezdolność do służby wojskowej.

– kategoria , czyli całkowita i trwała niezdolność do służby wojskowej. Otyłość III stopnia – kategoria D lub E , co oznacza niezdolność w czasie pokoju, a w wielu przypadkach także w czasie wojny.

– kategoria , co oznacza niezdolność w czasie pokoju, a w wielu przypadkach także w czasie wojny. Transseksualizm i obojnactwo – kategoria E , czyli całkowite zwolnienie ze służby.

– kategoria , czyli całkowite zwolnienie ze służby. Odwrotne położenie trzewi z zaburzeniami funkcji ustroju – kategoria D.

Choroby i urazy dyskwalifikujące ze służby wojskowej – powody nadania kategorii D lub E

Komisja lekarska może uznać daną osobę za niezdolną do służby wojskowej w przypadku występowania określonych chorób i ułomności. Do najczęstszych należą:

1. Choroby oczu i zaburzenia wzroku

całkowita ślepota lub brak obu gałek ocznych,

poważne wady wzroku (np. jaskra),

przewlekłe choroby powiek i spojówek upośledzające funkcje ochronne, prowadzące do

wysychania rogówek,

zniekształcenia powiek ograniczające ruchomość gałki ocznej.

2. Zaburzenia słuchu

jednostronna lub obustronna głuchota,

ubytki błony bębenkowej,

znaczne przytępienie słuchu (jednostronne lub obustronne),

zwężenie przewodu słuchowego.

3. Choroby przewlekłe

cukrzyca,

nadciśnienie tętnicze II i III stopnia,

przewlekła choroba niedokrwienna serca,

inne schorzenia układu krążenia i oddechowego powodujące poważne ograniczenia sprawności.

4. Choroby skóry, tkanki i deformacje

przewlekłe choroby skóry szpecące lub ograniczające sprawność,

znacznie szpecące blizny,

torbiele włosowe nawracające po wielu operacjach, niepoddające się leczeniu,

ciała obce w tkankach lub narządach utrudniające funkcjonowanie.

5. Schorzenia układu kostnego i deformacje ciała

zniekształcenia czaszki lub ubytki kości czaszki upośledzające sprawność,

skolioza II i III stopnia, wady kręgosłupa wrodzone lub nabyte,

zniekształcenie obojczyka ograniczające ruchomość barku,

garb (znacznie ograniczający sprawność ruchową).

6. Choroby neurologiczne i inne

przepukliny mózgu,

schorzenia naczyń limfatycznych lub węzłów chłonnych upośledzające funkcjonowanie,

zniekształcenia języka powodujące trudności w mowie i połykaniu.

Szczegółowe zasady dotyczące tego, jakie choroby i ułomności dyskwalifikują ze służby wojskowej, oraz w jaki sposób działa wojskowa komisja lekarska, określa:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich (Dz.U. 2024 poz. 466).

Odsyłamy do zapoznania się z rozporządzeniem, gdyż w artykule wymieniamy tylko niewielką część schorzeń i urazów które dyskwalifikują ze służby wojskowej.

Pełny tekst rozporządzenia w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej

Dz.U. 2024 poz. 466 – Rozporządzenie MON