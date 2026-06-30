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Pracownik wykonuje obowiązki z domu a firma płaci za miejsce parkingowe dla niego - czy to ma sens

Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
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dzisiaj, 18:29
Trzy na cztery osoby pracujące hybrydowo korzysta z firmowego miejsca parkingowego najwyżej dwa razy w tygodniu - to czyste marnotrawstwo
Trzy na cztery osoby pracujące hybrydowo korzysta z firmowego miejsca parkingowego najwyżej dwa razy w tygodniu - to czyste marnotrawstwo/Shutterstock
Średniej wielkości firma w Polsce marnuje blisko 100 tys. zł rocznie na niewykorzystywane miejsca parkingowe. Dlaczego? Praca hybrydowa wywróciła do góry nogami biurową logistykę, ale większość polskich firm wciąż zarządza swoimi parkingami tak, jakby był rok 2019.

Dla wielu organizacji parking to wciąż stała pozycja w kosztach, która „po prostu jest” i rzadko trafia na agendę zarządu. Tymczasem z raportu Tidaro, którzy na potrzeby swojego raportu przetworzyli dane z ponad 120 firm działających na całym świecie, wynika, że jedynie 4% pracowników hybrydowych korzysta z miejsca parkingowego przez pełne pięć dni w tygodniu.
Aż 74% pojawia się na parkingu maksymalnie dwa razy w tygodniu. Tymczasem ich stanowiska parkingowe - formalnie „zajęte" - blokują dostęp innym i generują realne koszty.

Miejsca parkingowe pracowników hybrydowych to zbędnu koszt dla firmy?

W polskich realiach rynkowych przekłada się to na konkretne i bolesne kwoty. Przy średniej firmie dysponującej 50 miejscami i rynkowym koszcie 400 złotych za miejsce miesięcznie, roczny budżet parkingowy zamyka się w 240 tysiącach złotych.
Brak efektywnego systemu sprawia, że 96 tysięcy z tej sumy przepada, finansując miejsca parkingowe, z których nikt nie korzysta.

W mniejszej skali – 20 miejsc – roczne marnotrawstwo wynosi 38 tysięcy złotych. Jeszcze bardziej szokujące dane dotyczą większych podmiotów: przy flocie 189 miejsc straty sięgają astronomicznej kwoty 364 800 złotych.
Po wdrożeniu systemu rezerwacji kwota ta kurczy się zaledwie do 43 200 złotych, co oznacza, że ponad 330 tysięcy złotych rocznie będzie pracować dokładnie tak, jak zakładano, zamiast marnować się na puste miejsca.

Winowajca: stałe przypisania miejsc w hybrydowym świecie

Główną przyczyną finansowych strat jest kurczowe trzymanie się zasad sprzed pandemii, przede wszystkim stałego przypisywania miejsc parkingowych konkretnym osobom.
W realiach pracy hybrydowej rytm obecności zespołów w biurze uległ całkowitej zmianie.

W efekcie, jeśli menedżer posiada przypisane na stałe miejsce, a w biurze pojawia się jedynie we wtorki i środy, przez pozostałe trzy dni robocze jego stanowisko stoi puste.
Firma płaci pełną stawkę za przestrzeń, z której nikt nie ma pożytku, podczas gdy inni pracownicy krążą sfrustrowani wokół biurowca w poszukiwaniu wolnego miejsca.
– Parking jest procesem, nie pozycją w budżecie. Firma, która nie wie, jak naprawdę wygląda obłożenie jej parkingu, płaci za niego dwa razy: raz na fakturze za najem, a drugi raz w czasie administracji i zniechęceniu pracowników do przyjazdu do biura. W modelu hybrydowym to drugie staje się coraz droższe – komentuje Maciej Lukas, CEO Tidaro.

Firmowe miejsca parkingowe: elastyczny model rezerwacji

Rozwiązaniem rosnących kosztów nie jest dokupowanie kolejnych przestrzeni, lecz optymalizacja tych, które organizacja już posiada. Przejście na elastyczny model rezerwacji pozwala podnieść wykorzystanie parkingu nawet do 90-95%, jednocześnie zdejmując z działów administracji aż 90% powtarzalnej, manualnej pracy związanej z obsługą rezerwacji mailowych czy przez komunikatory.
Wymaga to jednak - jak podkreślają eksperci Tidaro - ewolucji tradycyjnej roli office managera w stronę strategicznego workplace managera. Nowoczesne zarządzanie przestrzenią musi opierać się na twardych danych o realnym obłożeniu, a nie na domysłach i intuicji.
Tylko wtedy parking przestaje być generującym straty problemem logistycznym, a staje się realnym wsparciem procesów biznesowych i komfortu pracowników - bo workplace experience zaczyna się, zanim pracownik przekroczy próg biura.

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Źródło: forsal.pl
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski

Dziennikarz i redaktor od 1978 r. Z marką INFOR związany od 1995 r. z przerwą w latach 2011-2023. Najpierw był autorem artykułów i redaktorem papierowych czasopism m.in. naczelnym Prawa i Życia, Adwokata Domowego oraz I zastępcą redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej. Teraz, od października 2023 r. już jako dziennikarz i redaktor internetowy przygotowuje i publikuje artykuły na portalu INFOR.pl.

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Tematy: kosztfirmapraca hybrydowamiejsce parkingowe
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