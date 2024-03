Zapowiedź likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Reklama

W piątek rano minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak (KO) zapowiedział, że projekt ustawy o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest gotowy.

Reakcje na plan likwidacji CBA i stanowisko prezydenta

Reklama

"Trudno mówić o decyzji prezydenta w sprawie projektu, który dopiero powstaje i który będzie można ocenić dopiero wtedy, kiedy trafi do konsultacji. Nie jest żadną tajemnicą, że pan prezydent bardzo szanuje działania, które były prowadzone w ramach walki z korupcją przez ostatnie lata" - powiedziała minister Paprocka na briefingu przed Pałacem Prezydenckim.

"Jaka będzie propozycja legislacyjna, kto ewentualnie będzie miał przejąć te zadania dzisiaj wykonywane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, to będzie można ocenić, kiedy poznamy projekt" - dodała.

Ocena efektywności walki z korupcją w Polsce

Paprocka zaznaczyła, że bez wątpienia, patrząc z perspektywy kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, dzisiaj poziom korupcji w Polsce jest nieporównywalny z tym, kiedy CBA powstawało. "Trzeba bardzo poważnie rozważyć, czy likwidacja służby specjalnej wyspecjalizowanej w walce z korupcją jest tym, czego Polska potrzebuje, patrząc szczególnie na to, jak standard walki z korupcją jest oceniany chociażby w dokumentach unijnych" - przekazała.

"Jesteśmy jednym z przodowników w Unii Europejskiej w tym zakresie i panu prezydentowi bardzo zależy, żeby polska gospodarka, polskie życie biznesowe od korupcji było wolne" - podkreśliła.

Procedowanie projektu ustawy o likwidacji CBA

W piątek rano minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zapowiedział, że projekt ustawy o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest gotowy i w piątek rozpocznie się jego procedowanie. Według Siemoniaka przed wakacjami ustawa powinna zostać uchwalona. Siemoniak, zapowiadając wcześniej przygotowanie tego projektu, podkreślał, że wizerunek CBA nie jest dobry.

Komentarze polityczne w kontekście zapowiadanej likwidacji CBA

Do sprawy odniósł się także b. minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński (PiS). "Do funkcjonariuszy CBA: Dziś wasz polityczny nadzorca Tomasz Siemoniak zapowiedział ustawową likwidację CBA. Jestem pewien, że prezydent Andrzej Duda do tego nie dopuści. Przetrwajcie w strukturach państwa ten ponury czas. Nadejdzie dzień odpłaty..." - napisał na platformie X Kamiński. (PAP)

Autorki: Marta Stańczyk, Karolina Kropiwiec