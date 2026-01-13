Nowoczesny wywiad na wodzie

ORP Henryk Zygalski to nie tylko okręt to mobilne centrum wywiadu elektronicznego. Jego zadaniem będzie przechwytywanie sygnałów, lokalizowanie ich źródeł i wspieranie działań w ramach walki elektronicznej. W erze zagrożeń hybrydowych, rosnącej aktywności na Morzu Bałtyckim i ochrony infrastruktury krytycznej, taka jednostka staje się niezbędna.

Statek powstaje w ramach współpracy między szwedzkim koncernem Saab Kockums AB a polską stocznią Remontowa Shipbuilding. Budowa rozpoczęła się w listopadzie 2023 roku, stępkę położono w styczniu 2024, a pełne wyposażenie i testy mają zakończyć się do połowy 2027 roku.

Dziedzictwo Enigmy na pokładzie

Nadanie imienia ORP Henryk Zygalski to więcej niż gest. Zygalski był jednym z trzech wybitnych polskich kryptologów, którzy złamali szyfr Enigmy niemieckiej maszyny szyfrującej – jeszcze przed II wojną światową. Pierwszy z bliźniaczych okrętów nosi nazwę ORP Jerzy Różycki, również upamiętniając zasłużonego matematyka. Obie jednostki wpisują się w chlubną tradycję polskiego wywiadu i stanowią pomost między historią a przyszłością.

Cicha rewolucja na Bałtyku

Projekt „Delfin” to przełomowy krok w modernizacji Marynarki Wojennej RP. Obejmuje on budowę dwóch okrętów klasy SIGINT (Signals Intelligence), które zastąpią przestarzałe ORP Nawigator i ORP Hydrograf służące od lat 70. XX wieku. Nowe jednostki bazują na projekcie szwedzkiego HMS Artemis, ale ich konstrukcja i rozwój są mocno osadzone w polskim przemyśle – projekt powstał w gdyńskim biurze MMC Ship Design & Marine Consulting.

ORP Zygalski i Różycki mają po około 74 metry długości, 14 metrów szerokości i wyporność 2300 ton. Zostaną wyposażone w najnowocześniejsze systemy do przechwytywania sygnałów elektromagnetycznych, co pozwoli im na skuteczne operowanie zarówno samodzielnie, jak i w ramach zespołów z udziałem sił lądowych, powietrznych i cybernetycznych. Program „Delfin” jest wart blisko 600 milionów euro.