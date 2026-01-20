13 tysięcy Norwegów już wie: ich dobytek może zostać zarekwirowany

W ostatnich dniach około 13 500 Norwegów otrzymało listy informujące o tzw. „przygotowawczych rekwizycjach”. Oznacza to, że armia może w razie zagrożenia przejąć ich środki transportu, nieruchomości i sprzęt. Dokumenty mają ważność rok, a wiele z nich to po prostu przedłużenie wcześniejszych powiadomień. O sprawie informuje brytyjski The Telegraph.

Norweski rząd nie pozostawia złudzeń: społeczeństwo musi być gotowe na kryzys i w najgorszym scenariuszu na wojnę. „Znajdujemy się w najpoważniejszej sytuacji polityczno-obronnej od II wojny światowej” – powiedział Anders Jernberg z norweskiej armii w rozmowie cytowanej przez „The Telegraph”.

Nie tylko Rosja. Arktyka staje się strefą napięć

Norwegia, będąca ważnym ogniwem w strukturach NATO, ma strategiczne znaczenie w kontekście kontroli Arktyki. Topniejące lodowce otwierają nowe szlaki żeglugowe i dostęp do cennych surowców, o które rywalizują m.in. Rosja i Chiny. Dodatkowo, rosyjska aktywność wojskowa na Półwyspie Kolskim oraz rozbudowa dawnych baz radzieckich tylko potęgują niepokój.

W tym kontekście rekwizycje mają na celu zabezpieczenie zasobów niezbędnych do obrony kraju – tłumaczą norwescy wojskowi. I choć dla wielu obywateli to formalność, fakt, że państwo już teraz szykuje się na najgorsze, daje do myślenia.

A jak to wygląda w Polsce? Wojsko również ma takie prawo

Choć w Polsce podobne ostrzeżenia nie trafiły jeszcze tak masowo do obywateli, prawo umożliwia armii przejęcie prywatnych środków transportu, sprzętu, a nawet nieruchomości. W sytuacji zagrożenia państwa, MON może zarekwirować m.in. samochody ciężarowe, terenowe. Rejestry takich pojazdów prowadzą starostwa powiatowe. Takie działania są zgodne z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP, a ich celem jest zapewnienie niezbędnych zasobów na czas wojny lub kryzysu. Co więcej, właściciele mienia mogą zostać zobowiązani do przekazania go w określonym terminie bez możliwości odmowy.