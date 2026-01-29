Nocne naruszenie przestrzeni powietrznej Polski

"W środę, 28 stycznia 2026 r., w godzinach nocnych odnotowano wlot do polskiej przestrzeni powietrznej obiektów nadlatujących z kierunku Białorusi. Lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne Sił Zbrojnych RP" - podało na platformie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W trosce o bezpieczeństwo czasowo wprowadzono ograniczenia w użytkowaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla ruchu cywilnego. Miały one charakter zapobiegawczy i zostały wdrożone zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Ruch obiektów pod kontrolą

Przeprowadzone analizy, uwzględniające m.in. parametry lotu, prędkość oraz kierunek przemieszczania się obiektów, wskazują, że najprawdopodobniej były to obiekty balonowe poruszające się zgodnie z panującymi warunkami meteorologicznymi.

Nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych pozostaje w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami i instytucjami, prowadząc bieżącą wymianę informacji oraz przekazując dane dotyczące zaobserwowanych obiektów.

Działania o charakterze hybrydowym

W komunikacie na platformie X podkreślono, że tego typu zdarzenia wpisują się w katalog działań o charakterze hybrydowym, z jakimi Polska mierzy się na kierunku wschodnim. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a siły i środki Sił Zbrojnych RP pozostają w gotowości do realizacji zadań związanych z ochroną przestrzeni powietrznej kraju.