O tym, że polscy oficerowie odnieśli sukces w konkursie na ważne stanowiska międzynarodowe SGWP poinformował w czwartek na platformie X.

Reklama

Komitet Wojskowy UE

Gen. Mokrzycki jest szefem sztabu 2. Korpusu Polskiego – Dowództwa Komponentu Lądowego. Po wygranym konkursie na dyrektora ds. operacyjnych (Director Operations) w Komitecie Wojskowym Unii Europejskiej (EUMS) w Brukseli, stanowisko to obejmie 1 września tego roku.

Komitet Wojskowy UE jest najwyższym organem militarnym w strukturach unijnych. Składa się z szefów sztabów generalnych sił zbrojnych państw członkowskich Unii i pełni kluczową rolę w kierowaniu działaniami wojskowymi UE, planowaniu misji, doradzaniu w sprawach obronności oraz rozwojem zdolności wojskowych. Kieruje nim przewodniczący wybierany przez krajowych szefów sztabów na trzyletnią kadencję.

Agencja NATO ds. Łączności i Informatyki (NCIA)

Z kolei płk Postołowicz, który dowodzi Brygadą Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, od 1 października br. obejmie funkcję dyrektora Jednostek Wsparcia Łączności (Director CIS Support Units) w Agencji NATO ds. Łączności i Informatyki (NCIA).

Agencja ta dostarcza zaawansowaną technologię dowodzenia, kontroli, łączności, komputerów, wywiadu, nadzoru i rozpoznania, wspierającą decydentów i misje Sojuszu, w tym stawiając czoła nowym zagrożeniom i wyzwaniom, takim jak potencjalne ataki cybernetyczne i rakietowe. Jest odpowiedzialna za pozyskiwanie technologii, eksperymentowanie, promowanie interoperacyjności, projektowanie i inżynierię systemów i architektury, a także testowanie i wsparcie techniczne. Świadczy także usługi w zakresie systemów łączności i informatyki ćwiczeń, misji i operacji Sojuszu. Ponadto zapewnia wsparcie informatyczne sojusznikom, Kwaterze Głównej NATO, Strukturze Dowództwa NATO i innym siłom, strukturom i agencjom Sojuszu. Za pośrednictwem Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego NATO eksperci agencji chronią sieci Sojuszu.