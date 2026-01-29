Polski Piorun trafia do Szwecji

Szwecja właśnie dołączyła do grona użytkowników jednego z największych polskich sukcesów eksportowych ostatnich lat – zestawu przeciwlotniczego Piorun. Choć umowę podpisano dopiero we wrześniu 2025 roku, pierwsze systemy już dotarły do Szwedów . Tak szybka realizacja zamówienia nie zdarza się często w branży zbrojeniowej, a ten przypadek tylko potwierdza gotowość polskiego przemysłu do działania na najwyższym poziomie.

Szwedzka armia przyjęła system pod lokalną nazwą RBS 102. Sprzęt odebrano bezpośrednio w Polsce, gdzie przeprowadzono wspólną kontrolę jakości. Już w dniu dostawy zestawy trafiły do jednostek szwedzkich, co podkreśla rangę i pilność zamówienia. Sztokholm potraktował sprawę priorytetowo. Piorun miał uzupełnić szerszy system obrony bardzo krótkiego zasięgu, współgrając z cięższym systemem RBS 70 NG.

Kraje bałtyckie też celują w polską technologię

Sukces w Szwecji to nie wyjątek, lecz część większego trendu. Systemy Piorun już wcześniej znalazły nabywców wśród państw bałtyckich: Estonii, Łotwy i Litwy. Szczególnie Litwa wykazuje coraz większe zainteresowanie dalszym zakupem, co potwierdziła ostatnia wizyta litewskiego ministra obrony Robertasa Kaunasa w zakładach MESKO S.A.

Podczas spotkania 23 stycznia 2026 roku, przedstawiciele litewskiego resortu obrony zapoznali się nie tylko z ofertą przeciwlotniczą, ale i z szerokim wachlarzem amunicji produkowanej w Skarżysku-Kamiennej. Rozmowy dotyczyły konkretnych wdrożeń systemu Piorun w strukturach litewskich sił zbrojnych, a także dalszej współpracy przemysłowej w regionie. Polska staje się nie tylko dostawcą, ale i partnerem strategicznym w budowie bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej.

Piorun dociera daleko

Polskie zestawy przeciwlotnicze cieszą się coraz większym zainteresowaniem również poza Europą Północno-Wschodnią. Systemy Piorun zostały już zakupione przez Norwegię, Gruzję, Mołdawię oraz Stany Zjednoczone, które przetestowały je w warunkach poligonowych. Na liście krajów zainteresowanych znajdują się również Belgia i Słowacja, z którymi MESKO podpisało lub negocjuje duże kontrakty.

Tylko w 2025 roku MESKO zrealizowało dostawy 3000 zestawów Piorun, co jest absolutnym rekordem w produkcji MANPADS wśród państw NATO. Polska produkuje więcej tych pocisków niż łącznie USA (system Stinger) i Francja (Mistral), co podkreśla skalę sukcesu i wydolność zakładów.

Dlaczego Piorun jest tak skuteczny?

Piorun to przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy bardzo krótkiego zasięgu, który został opracowany w Polsce przez MESKO we współpracy z CRW Telesystem-Mesko oraz Wojskową Akademią Techniczną. System opiera się na doświadczeniach z wcześniejszego projektu Grom (wzorowanego na radzieckiej rakiecie Igła), jednak wprowadza szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Pocisk Piorun porusza się z prędkością 560 m/s i ma zasięg od 400 m do 6,5 km przy pułapie operacyjnym od 10 m do 4 km. Głowica samonaprowadzająca wyposażona jest w czujnik zbliżeniowy, który zwiększa szanse trafienia. Co ważne, Piorun jest odporny na zakłócenia elektroniczne, co czyni go skutecznym nawet w warunkach wojny radioelektronicznej. System może być obsługiwany przez jednego żołnierza. Waży jedynie 16,5 kg i mierzy 1,6 metra długości, co czyni go idealnym do szybkiego transportu i użycia w warunkach polowych. Może razić nie tylko samoloty i śmigłowce, ale również bezzałogowce i pociski manewrujące – cele coraz częściej obecne na współczesnym polu walki.

Eksportowa przyszłość Pioruna

Wraz z kolejnymi kontraktami Piorun staje się nie tylko symbolem sukcesu MESKO, ale i marką rozpoznawalną na globalnym rynku zbrojeniowym. Zestaw sprawdził się bojowo na Ukrainie, gdzie skutecznie eliminował rosyjskie maszyny. Właśnie tam zdobył międzynarodowe uznanie, które teraz przekłada się na zamówienia. Oczywiście jeśli amerykanie skończą opracowywanie następcy Stingera, zanim polski Piorun 2 zostanie ukończony to zainteresowanie nabywców Pioruna spadną. Potencjał eksportowy Pioruna jest ogromny – szczególnie w kontekście rosnącego zagrożenia ze strony dronów oraz potrzeby szybkiego i mobilnego reagowania na ataki z powietrza. Zestawy są tańsze od konkurencyjnych systemów zachodnich, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla krajów szukających efektywnych, a zarazem ekonomicznych rozwiązań.