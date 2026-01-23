Baterie made in Poland.

Ponad 3 miliardy złotych trafią na budowę nowoczesnej fabryki baterii do pojazdów elektrycznych. Wicepremier Kosiniak-Kamysz przekonuje, że to krok milowy w stronę uniezależnienia się od azjatyckich rynków. Zakład w Niepołomicach ma produkować aż 200 tysięcy baterii rocznie, co stawia Polskę w europejskiej czołówce. – Musimy wytwarzać w Europie. Tylko wtedy będziemy naprawdę bezpieczni – mówił szef MON. Nowy zakład stworzy około 600 miejsc pracy i ma zacząć działać jeszcze przed 2030 rokiem.

Ciężarówki i wojsko – drugie skrzydło inwestycji MAN

Pozostałe 2 miliardy złotych niemiecki koncern zainwestuje w rozbudowę istniejącej fabryki ciężarówek. Zakład w Niepołomicach to już teraz jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie w Europie. Nowe linie produkcyjne mają obsługiwać również pojazdy dual-use, czyli te, które mogą służyć zarówno cywilom, jak i wojsku. To odpowiedź na potrzeby nowoczesnej armii i rosnącego zapotrzebowania w sektorze obronnym. Dodatkowo powstanie 400 nowych etatów.

Niepołomice lepsze od Niemiec i Słowacji – Polska na celowniku inwestorów

MAN Trucks rozważał kilka lokalizacji, ostatecznie to Małopolska wygrała z konkurencją z Niemiec i Słowacji. Decydujące okazały się dobrze rozwinięta infrastruktura, lokalni kooperanci, a także wsparcie rządu i samorządów. – Polska to dziś jedno z najbezpieczniejszych i najlepszych miejsc do inwestowania na świecie – podkreślał Kosiniak-Kamysz. W spotkaniu uczestniczyli także władze województwa, powiatu i miasta Niepołomice, a także przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego.

Armia, inwestycje i bezpieczeństwo – strategia na przyszłość

Polska nie tylko przyciąga inwestorów, ale także intensywnie inwestuje w swoje bezpieczeństwo. Jak wskazuje wicepremier, budżet obronny na 2026 rok sięgnie 200 miliardów złotych to trzykrotnie więcej niż cztery lata temu. Celem jest budowa jednej z największych armii w NATO i unowocześnienie zaplecza militarnego. Kosiniak-Kamysz nie ukrywa, że współpraca z MAN Trucks może być początkiem nowych projektów z udziałem Polskiej Grupy Zbrojeniowej i innych krajowych firm. – Musimy łączyć gospodarkę i bezpieczeństwo to przyszłość Polski – zaznacza.