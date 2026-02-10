W poniedziałek, 9 lutego 2026 r., Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz Związek Banków Polskich (ZBP) zawarły porozumienie o współpracy. Dokument ma wzmocnić bezpieczeństwo państwa – także na poziomie społeczności lokalnych – oraz zapewnić stabilność systemu finansowego i ciągłość funkcjonowania sektora bankowego w sytuacjach kryzysowych. Strony zapowiadają ścisłą współpracę w zakresie wymiany informacji, analiz ryzyka i wspólnego reagowania na zagrożenia.

Państwo i banki: wspólna odpowiedzialność za bezpieczeństwo

RCB i ZBP w przesłanym komunikacie podkreślały, że porozumienie opiera się na zasadzie transparentnej współpracy administracji publicznej z sektorem bankowym, w granicach obowiązującego prawa. W praktyce ma to oznaczać lepszą koordynację działań oraz sprawniejszą reakcję na sytuacje kryzysowe.

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa płk Zbigniew Muszyński wskazał, że porozumienie to „inwestycja w odporność państwa i bezpieczeństwo obywateli”. Łączymy potencjał administracji publicznej i sektora bankowego, aby lepiej zapobiegać zagrożeniom, przygotowywać się na sytuacje kryzysowe i sprawniej reagować, gdy one wystąpią – powiedział Muszyński. Podkreślił, że kluczowe znaczenie mają wymiana informacji, realna koordynacja działań oraz zapewnienie ciągłości usług finansowych, które w czasie kryzysu są niezbędne dla funkcjonowania państwa i codziennego życia ludzi.

Banki jako infrastruktura krytyczna

Z kolei prezes Związku Banków Polskich dr Tadeusz Białek zwrócił uwagę, że sektor bankowy dawno przestał być wyłącznie dostawcą finansowania. Jego zdaniem banki stały się elementem infrastruktury krytycznej, odpowiadając m.in. za ciągłość płatności, bezpieczeństwo danych i stabilność obiegu pieniądza. W świecie rosnącej niepewności banki pełnią rolę swego rodzaju „stabilizatora” – zarówno dla gospodarki, jak i dla samorządów, społeczności lokalnych oraz obywateli. Wystarczy dodać, że każdego dnia odpieramy dziesiątki tysięcy cyberataków – powiedział. W jego ocenie, porozumienie z RCB jest jest częścią szerszych działań na rzecz systemowego wzmacniania odporności, bezpieczeństwa i obronności kraju oraz zwiększania odporności samego sektora bankowego.

Porozumienie RCB i ZBP: cyberbezpieczeństwo i ochrona infrastruktury krytycznej

Zgodnie z zapisami porozumienia, współpraca ma obejmować m.in. wymianę informacji i analiz dotyczących zagrożeń oraz ryzyk istotnych dla bezpieczeństwa państwa i systemu finansowego. Strony zapowiadają także wspólne przygotowywanie ocen ryzyka i prognoz na potrzeby reagowania kryzysowego. Istotnym elementem będzie również planowanie i realizacja działań na wypadek kryzysów, w tym wsparcie rozwiązań zapewniających ciągłość kluczowych usług bankowych ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Jednym z kluczowych obszarów współpracy ma być bezpieczeństwo teleinformatyczne i cyberbezpieczeństwo. Porozumienie przewiduje m.in. wspólne identyfikowanie i reagowanie na incydenty, wymianę informacji o zagrożeniach i podatnościach oraz dzielenie się dobrymi praktykami w ochronie systemów IT.

RCB i ZBP zapowiadają także współpracę w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej sektora bankowego oraz udział we wspólnych działaniach analitycznych i planistycznych, których celem ma być wzmacnianie odporności tej infrastruktury na różnego rodzaju zagrożenia.

Porozumienie obejmuje również działania miękkie: szkolenia, ćwiczenia i kampanie edukacyjne. Strony chcą także koordynować działania komunikacyjne i informacyjne, tak aby w sytuacjach kryzysowych przekaz do instytucji, rynku i obywateli był spójny i skuteczny.