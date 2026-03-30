Nowe Centrum Produkcyjno–Serwisowe będzie się składać z budynku produkcyjno-magazynowego, magazynów wraz z murami ochronnymi, drogami dojazdowymi i infrastrukturą towarzyszącą. Powstanie również hala produkcyjna, która umożliwi nową organizację procesów produkcyjnych i logistycznych związanych z pracami nad kabinami dowodzenia do systemów obrony powietrznej.

Całość ma powstać do 2028 roku. Koszt to niemal 130 mln zł, z czego 102 mln zł to środki z Funduszu Inwestycji Kapitałowych, a około 27,5 mln zł pochodzi ze środków własnych Wojskowych Zakładów Elektronicznych. Według zapowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej realizacja inwestycji umożliwi produkcję, montaż i dostawę przeciwlotniczych pocisków rakietowych CAMM-ER dla Sił Zbrojnych RP.

Inwestycja, będąca częścią programu modernizacyjnego Narew, mającego na celu budowę systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, ma być, jak mówił w Zielonce wiceszef MON Cezary Tomczyk, "krokiem milowym z punktu widzenia budowania polskich zdolności". - Tylko w roku 2025 na inwestycje w polski przemysł zbrojeniowy przeznaczono około 10 mld zł - na budowanie linii produkcyjnych, na budowanie hal magazynowych, na budowanie polskich zdolności w zakresie budowania różnego rodzaju elementów, które dotyczą przemysłu zbrojeniowego - wymieniał.

Wiceszef MON podkreślił, że Polska od wielu lat buduje swoje zdolności w zakresie obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. Wymienił w tym kontekście programy Wisła, Narew, Pilica i San. - Polska na przestrzeni następnych lat stanie się krajem, który będzie miał najnowocześniejszą w Europie tarczę antyrakietową ze zdolnością do zwalczania systemów bezzałogowych, rakiet manewrujących, śmigłowców, samolotów, bo od wielu lat, krok po kroku, w ramach takiej państwowej sztafety budujemy te zdolności - podkreślił Tomczyk.

Wiceminister obrony narodowej zaznaczył, że inwestycja ta jest pierwszym przykładem, "kiedy od samego początku do samego końca w perspektywie kolejnych lat zdolność wyprodukowania całego pocisku rakietowego będzie właśnie w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej i m.in. tutaj w Wojskowych Zakładach Elektronicznych w Zielonce". Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreślił, że pociski przeciwlotnicze CAMM-ER są jednymi z najnowocześniejszych na świecie, w Polsce będzie możliwa ich produkcja i serwis.

- Dziś na wyposażeniu Wojska Polskiego, w wyprodukowanych przez spółki PGZ zestawach Pilica+ są już rakiety CAMM. Nasza inwestycja w WZE pozwoli uzbroić 23 baterie systemu NAREW w ponad 1000 rakiet w wersji CAMM-ER, o jeszcze większych możliwościach bojowych – powiedział Adam Leszkiewicz.

Prezes Wojskowych Zakładów Elektronicznych Damian Gorzelany dodał, że podpisanie umowy to nie tylko ważna inwestycja infrastrukturalna, ale przede wszystkim strategiczny krok, który wyznacza kolejne kamienie milowe w poszerzeniu kompetencji WZE.

Budowa Centrum Produkcyjno–Serwisowego w Wojskowych Zakładach Elektronicznych w Zielonce będzie się odbywała w partnerstwie z brytyjską firmą MBDA. Wiązać się będzie z transferem technologii, które obejmują produkcję komponentów, montaż i testowanie elementów wyrzutni, a także wdrożenie produkcji rakiet CAMM-ER.