Premier złożył wizytę w woj. podlaskim. Po odprawie z żołnierzami Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji w Wojskowym Zgrupowaniu Zadaniowym Podlasie podkreślił, że istnieje potrzeba "wzmocnienia granicy - zarówno w związku z presją organizowaną przez reżim prezydenta Łukaszenki, ale także w związku z narastającym zagrożeniem wynikającym z agresji Rosji na Ukrainę i z niepewnej sytuacji geopolitycznej".

Reklama

Tusk: Cała Europa zainwestuje w swoje bezpieczeństwo na wschodniej granicy

"Rozpoczęliśmy intensywne prace nad nowoczesną fortyfikacją i te fortyfikacje w wielu wymiarach będą powstawały na całej polskiej granicy ze wschodu. Jest to nie tylko granica wewnętrzna Polski, ale też granica UE. Dlatego nie mam wątpliwości, że cała Europa będzie musiała – i wiem, że to uzyskamy – zainwestować w swoje bezpieczeństwo, inwestując we wschodnią granicę Polski i w bezpieczeństwo naszej granicy" - powiedział szef rządu.

Reklama

Nowe wyposażenie dla żołnierzy i funkcjonariuszy SG

Dodał, że złożył deklarację wobec dowódców WP i SG, że "nie ma limitów środków, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski". "Tak jak postanowiliśmy już dawno, że nie będziemy oszczędzać na bezpieczeństwie wtedy, kiedy myślimy o wyposażeniu żołnierzy WP w najnowocześniejszą broń, nie będzie także limitów jeśli chodzi o zabezpieczenie granicy i inne służby, takie jak SG, policja tu działające, mogą i będą mogły liczyć na nas także w przyszłości" - zapewnił Tusk.

Jak podkreślił, nie chodzi tylko o techniczną infrastrukturę, ale także o poprawę "wyposażenia każdego żołnierza, funkcjonariusza, funkcjonariuszki na tej granicy". "Wszyscy muszą zobaczyć, że jesteście w samym centrum zainteresowania i wsparcia państwa polskiego, żebyśmy mogli zawsze z dumą mówić o tym, jak wygląda służba tutaj trudna, wymagająca i żeby cały świat widział, że na każdej polskiej granicy prezentujemy najwyższy poziom, najwyższe poświęcenie" - zwrócił uwagę szef rządu.

autorki: Daria Porycka, Sylwia Wieczeryńska