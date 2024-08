Sytuacja finansowa polskich zawodowych wojskowych znacznie poprawiła się wiosną tego roku, kiedy to zafundowano im całkiem niemałe podwyżki.

Reklama

Pensje lepsze, niż w cywilu

Aby mieć skalę porównania wojskowych zarobków i ich cywilnego odpowiednika, wystarczy zerknąć, ile na początku, jako żołnierz zawodowy, dostanie szeregowiec. Jeszcze rok temu zarabiał on 4960 zł brutto, co i tak przekraczał zarobki brutto w sektorze cywilnym, ale już od roku 2024 kwota ta wzrosła do 6000 zł. Ale sama pensja to dopiero początek. Wojskowi nie ukrywają, że prawdziwie miło się robi, gdy spojrzy się na dodatki i różne inne benefity.

Reklama

Na uwagę zasługuje choćby dodatek za długoletnią służbę, który rośnie co 3 lata o 3 proc., aż do kwoty 15 proc. pensji brutto. Do tego doliczyć trzeba „trzynastkę” oraz darmowe zakwaterowanie (mieszkanie służbowe) lub dodatek mieszkaniowy, czy zasiłek na zagospodarowanie. A podobnych nagród, jak choćby jubileuszowe, jest w armii o wiele więcej.

Ile płacą w Wojsku Polskim. Stawki

Wojskowi liczyć mogą też na świadczenia motywacyjne, jeśli praca w wojsku naprawdę im się spodoba. Na wytrwałych, którzy wysłużą więcej niż 25 lat (Do 28 lat i 6 miesięcy) czeka dodatkowe 1500 zł miesięcznie, a na tych, którzy w mundurze pozostaną powyżej 28,5 roku, aż 2500 zł miesięcznie. Ile zatem można zarobić w Wojsku Polskim? Poniżej przedstawiamy stawki z kwotami brutto.