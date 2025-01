Chociaż oficjalnie Chiny nie opowiedziały się po stronie agresywnej Rosji i robią różne dyplomatyczne wygibasy, apelując o pokój i zawieszenie broni, to nie jest już tajemnicą, że na potęgę technicznie wspierają swych rosyjskich przyjaciół. Ostatnio jednak okazało się, że nawet osławiona w ostatnich latach chińska technologia zaczyna odbijać się Rosjanom czkawką.

Rosjanie narzekają, ale już na Chińczyków

Problem zaczął się w chwili, gdy Rosjanie postanowili zawierzyć chińskiej technologii do elektronicznego zwalczania dronów. Masa tego sprzętu, krążącego nad głowami żołnierzy spowodowała, że obydwie strony konfliktu zaczęły imać się wszelkich sposobów, by strącić z nieba maszyny przeciwnika, a Rosjanie postawili na chińskie rozwiązania. I jak informuje portal „Bulgarian military”, już zaczęły się z nim problemy. Dostarczone na linię frontu urządzenia mają liczne wady konstrukcyjne i techniczne, a najbardziej niepokojącym są problemy z modułami zasilania.

Chińskie systemy zakłócania dronowych sygnałów opracowane zostały w oparciu o dostarczenie urządzeniu natężenia prądu o wysokości 25 amperów, a tymczasem w praktyce okazuje się, że wytwarzają one zaledwie 5 amperów. Ale to dopiero początek. Gdy Rosjanie zaczęli rozkładać urządzenia na czynniki pierwsze, okazało się, iż ich wykonanie jest wielce niechlujne, a w środku znajdowano latające luzem kawałki metalu, czy źle przymocowane złącza.

- Te chińskie urządzenia są nie tylko wadliwe, ale w niektórych przypadkach wręcz niebezpieczne dla operatorów – bułgarski portal cytuje jednego z rosyjskich oficerów, zaangażowanych w obsługę chińskich urządzeń.

Chiński sprzęt sypie się nawet na wojnie

Rosjanie zwracają też uwagę na wadliwe systemy chłodzenia urządzeń do walki elektronicznej, częste ich przegrzewanie się i bardzo słabą wentylację. Dochodzi nawet do tak dziwnych sytuacji, że po kilkukrotnym użyciu takiej broni, trzeba ją odłożyć, aby ostygła. Na tym jednak nie kończą się rosyjskie narzekania.

„Te wady nie są jedynie drobnymi niedogodnościami — zagrażają integralności strukturalnej i długoterminowej niezawodności urządzeń, zwiększając częstotliwość i złożoność konserwacji. Niespójne wyrównanie modułów komplikuje montaż, co powoduje awarie mechaniczne, które sprawiają, że urządzenia te nie nadają się do szybkiego wdrożenia” – pisze bułgarski portal.

Rosyjskie raporty wskazują, że nawet połowa dostarczonych na front chińskich urządzeń jest wadliwa, co powoduje poważne problemy w skutecznym zwalczaniu ukraińskich dronów. Stając przed takim wyzwaniem, rosyjscy żołnierze niejednokrotnie własnoręcznie i w sposób chałupniczy starają się naprawiać dopiero co dostarczony na wojnę chiński sprzęt. W ocenie komentatorów, rosyjskie problemy to nic innego, jak kolejny efekt zachodnich sankcji, o którym na razie w Moskwie głośno nie chce się mówić.

”W miarę trwania wojny pojawia się pytanie: czy chińska technologia naprawdę może sprostać potrzebom armii działającej w realiach wojny XXI wieku? Na razie odpowiedź brzmi: nie, co zmusza Rosję do zmagania się z konsekwencjami jej technologicznej i geopolitycznej izolacji” – twierdzą bułgarscy eksperci.