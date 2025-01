Kolejne Abramsy na wschodniej granicy. Wzmocnią batalion czołgów w Żurawicy

W czwartek, 23 stycznia 2025 roku do 1. batalionu czołgów w Żurawicy (wchodzącego w skład 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej) dotarła kolejna dostawa czołgów M1A1FEP Abrams. Razem z lakonicznym komentarzem możemy zapoznać się z kilkoma zdjęciami nowego sprzętu wojskowego.

Do 1. batalionu czołgów w Żurawicy dotarła kolejna partia czołgów Abrams, które mają znaczący wpływ na wzmocnienie potencjału bojowego jednostki. Teraz czas na intensywne szkolenie oraz doskonalenie umiejętności w praktyce — czytamy w komunikacie służby prasowej batalionu.

/> />

Trudno precyzyjnie ocenić wielkość dostawy. Na podstawie zamieszczonych zdjęć można ocenić, że do Żurawicy dotarło kilkanaście czołgów oraz dwa wozy zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES (ang. Heavy Equipment Recovery Combat Utility Lifting Extraction System). Etatowo batalion liczy 58 wozów (4 kompanie po 14 czołgów i dwa czołgi na poziomie batalionu), więc dostawa objęła prawdopodobnie ok. 30% etatowego sprzętu.

/> />

Kolejna dostawa na wschodnią granicę Polski

Batalion czołgów w Żurawicy uchodzi za jedną z najlepszych jednostek w kraju. Należący do 18. Dywizji Zmechanizowanej batalion czołgów (podobnie jak cała dywizja) ma zostać w całości przezbrojony w wozy rodziny M1 Abrams. Łącznie w 18. Dywizji Zmechanizowanej znaleźć ma się sześć batalionów czołgów. Trzy w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej, dwa w 19. Lubelskiej Brygadzie Zmechanizowanej oraz jeden w 18. Brygadzie Zmotoryzowanej.

/> />

Sześć batalionów to łącznie 348. Polska zakupiła 366 czołgów M1 Abrams. 5 kwietnia 2022 roku za 4,75 mld dol. zamówiono 250 nowiutkich M1A2SEPv3. Wraz z nimi zakontraktowano 26 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES oraz 17 mostów towarzyszących M1110 JAB (ang. Joint Assault Bridge). Dostawy sprzętu przewidziano na lata 2024-2025. 18 stycznia 2025 roku miała miejsce pierwsza dostawa 28 czołgów M1A2SEPv3. Czołgi przebywają w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu, gdzie przechodzą proces tzw. deprocessingu.

Jeśli zaś mówimy o czołgach dostarczonych do Żurawicy, to są to M1A1FEP, czyli starszy (choć z wyzerowanymi resursami) warinat używany kiedyś przez USMC (United States Marine Corps). 4 stycznia 2023 roku zamówiliśmy 116 sztuk za 1,4 mld dol. (choć sami Amerykanie pokryli 200 mln dol.). Dostawy zrealizowano w okresie czerwiec 2023 - czerwiec 2024. Wraz z czołgami zakupiliśmy także amunicję oraz pojazdy towarzyszące. Chodzi o wozy zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES (12 sztuk), mosty towarzyszące M1074 JAB, wozy dowodzenia M577 (6 sztuk) oraz pojazdy warsztatowe NG SECM ((ang. Next Generation Shop Equipment Contact Maintenance) na podwoziu HMMWV (26 sztuk).

/> />

Czołgi M1A1FEP trafiły początkowo do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, lecz stamtąd wyruszyło już kilka transportów do Żurawicy. Ile? Tego dokładnie nie wiadomo. Publicznie informowano o dwóch. Oprócz styczniowego mówimy o dostawie z 26 listopada 2024, gdy do Żurawicy dotarło przynajmniej 18 czołgów M1A1FEP oraz dwa wozy zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES. Służba prasowa 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej poinformowała wtedy, że to „kolejna dostawa”, co sugeruje, że już wcześniej ciężki sprzęt był wysyłany na granicę z Ukrainą.