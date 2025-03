Legwany w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej

W środę 12 marca 2025 roku na mediach społecznościowych 1. Warszawskiej Brygady Pancernej pojawił się wpis informujący o najnowszym szkoleniu żołnierzy tej brygady. Jak możemy przeczytać, w 26. rocznicę wstąpienia Polski do NATO, żołnierze z Wesołej szkolili się wraz z sojusznikami.

Zwiadowcy z plutonów rozpoznawczych (wchodzących w skład batalionów czołgów) wzięli udział w ćwiczeniach razem z Amerykanami z 1st Armored Division. Szkolenie odbyło się na poligonie w Żaganiu, gdzie przebywa obecnie 1. batalion czołgów. To właśnie tam trafiły pierwsze przybyłe z USA czołgi M1A1 Abrams.

Żołnierze ćwiczyli ewakuację rannych, reakcję na kontakt ogniowy oraz skuteczny kamuflaż w terenie lesistym. Ciekawostką dla fanów militariów może być fakt, że w ćwiczeniach użyto świeżo dostarczonego do brygady LPR Legwan.

LPR Legwan w Wojsku Polskim

Lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan są szansą na zastąpienie w wojsku kilkudziesięcioletnich konstrukcji. W przypadku 1. Warszawskiej Brygady Pancernej zastąpiły one gąsienicowe BWR, które znajdują się na etacie plutonów rozpoznawczych. W przyszłości Legwany pozwolą na opuszczenie pododdziałów rozpoznawczych także przez kołowe BRDM-2.

Pierwsze LPR KLTV Legwan trafiły do Polski 16 kwietnia 2024 roku. Zostały przetransportowane do zakładów Rosomak S.A., gdzie przeszły proces doposażania w polskie komponenty. W grudniu 2024 roku pierwsze, doposażone już sztuki zawitały z kolei do 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Oznacza to, że LPR Legwan trafiły już do pierwszej jednostki, którą wyposażono w czołgi K2 Czarna Pantera jak i pierwszej, która otrzymała czołgi M1 Abrams.

Pierwsza (i jak do tej pory jedyna) umowa wykonawcza na LPR Legwan została podpisana 14 sierpnia 2024 roku. Za kwotę 1,2 mld zł brutto spółki Kia Motors (jako producent pojazdów) oraz Rosomak S.A. (jako integrator z polskimi podzespołami) dostarczą armii 385 sztuk. Terminy dostaw przewidziano na lata 2024-2030. Już dziś wiemy, że zapotrzebowanie na pojazdy tej klasy jest w Wojsku Polskim wielokrotnie wyższe. Szacuje się, że armia potrzebuje nawet kilku tysięcy Legwanów.

Legwan zapewnia załodze ochronę balistyczną na poziomie I według normy STANAG 4569. Oznacza to, że w teorii ostrzał z pocisków 7,62×51 mm NATO oraz 5,56×45 mm NATO z odległości 30 metrów nie powinien wyrządzić krzywdy załodze wewnątrz samochodu. Dodatkowo pojazd jest odporny na odłamki wielkości 20 mm, granaty ręczne czy niewybuchy subamunicji.

Wóz ma niezależne zawieszenie oraz napęd na wszystkie koła. Na uwagę zasługują także opony z systemem Run Flat, który pozwala na dalszą jazdę nawet po jej przebiciu. Prędkość maksymalna pojazdu to 130 km/h. Wymiar KLTV to 4,9 m długości, 2,2 m szerokości i 2 m wysokości. Pojazd waży 5700 kg.