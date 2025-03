To potężne wsparcie ogniowe znacząco zwiększy nasze zdolności bojowe i gotowość do realizacji zadań obronnych. Nowoczesne, koreańskie K9 to sprawdzony system artyleryjski, który dzięki wysokiej mobilności, precyzji i sile ognia stanowi kluczowy element współczesnego pola walki. K9 Thunder to armatohaubice kalibru 155 mm, zdolne razić cele na odległość ponad 40 km. Są niezwykle mobilne – osiągają prędkość do 67 km/h, a ich zasięg operacyjny wynosi 480 km. Szybkostrzelność do 6 strzałów na minutę i solidne opancerzenie zapewniają skuteczność i bezpieczeństwo na polu walki — czytamy w komunikacie 15. Brygady Zmechanizowanej.