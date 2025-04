Nowe życie starego „Beskidu”

Wojsko przejęło i remontuje dawny Dom Wczasowy, przekształcając go w nowoczesny ośrodek szkoleniowy. Budynki zakwaterowania i strażnica już są odnowione, powstało nowe ogrodzenie, a kolejne prace są w toku. – „Przywracamy temu miejscu dawny blask” – podkreśla pułkownik Paweł Piątkowski, dowódca 13. ŚBOT. Planowane są dalsze modernizacje, w tym remont głównego budynku oraz budowa nowych obiektów sportowych.

Góry idealne do wojskowych zadań specjalnych

Ustroń kusi nie tylko pięknem, ale i możliwościami terenowymi. Narciarstwo, wspinaczka, biegi na orientację – to tylko część aktywności, które żołnierze będą trenować na miejscu. – „To miejsce idealne do szkoleń specjalistycznych, także przygotowań do mistrzostw Wojska Polskiego” – mówi starszy chorąży sztabowy Jarosław Julke. Żołnierze będą częstym widokiem w terenie – nie tylko podczas ćwiczeń, ale również w czasie wydarzeń sportowych.

Mieszkańcy mogą spać spokojniej

Władze miasta cieszą się z obecności wojska – to nie tylko prestiż, ale i większe poczucie bezpieczeństwa. Burmistrz Ustronia, Paweł Sztefek, przypomina, że pomoc żołnierzy była nieoceniona choćby podczas niedawnej powodzi. – „W niepewnych czasach lepiej mieć wojsko blisko siebie” – podkreśla. Ośrodek w Hermanicach to jedyny tego typu obiekt WOT w Polsce.

Współpraca, która już działa

Miasto podpisało umowę o współpracy z 13. Brygadą WOT, a efekty widać już teraz. Mistrzostwa w Biegu na Orientację to wspólna inicjatywa miasta Ustroń, Gminy Goleszów i wojska. Start 3 kwietnia o 11:00 na Zawodziu, a zakończenie zaplanowano na 5 kwietnia na Rynku. – „Wojsko jest i będzie!” – zapowiada pułkownik Piątkowski, dziękując za wsparcie lokalnym samorządom.