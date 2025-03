Nowa baza dla 114. batalionu lekkiej piechoty w Limanowej

W sobotę, 29 marca 2025 roku w Limanowej przy ulicy Jeżynowej 2 miała miejsce uroczystość przekazania do użytku nowego kompleksu wojskowego dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). W bazie funkcjonować ma 114. batalion lekkiej piechoty im. ppłk Adama Stabrawy ps. „Borowy". W uroczystości brał udział m.in. minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON podziękował żołnierzom z Limanowej oraz wszystkim innym żołnierzom Wojska Polskiego za zaangażowanie w akcje pomocowe. Na ręce Dowódcy WOT gen. bryg. dr. Stańczyka złożył podziękowania szczególnie za służbę żołnierzy w czasie akcji Feniks, kiedy potrzebne było wsparcie osób poszkodowanych w powodzi. Szef MON przypomniał, że niesienie pomocy i budowanie silnych sojuszy to codzienne zadanie wojska.

Choć inwestycje infrastrukturalne nie są aż tak medialnym wydarzeniem, jak zakupy nowych czołgów czy wyrzutni rakiet, to eksperci przekonują, że są często nawet bardziej istotne. Odpowiednia infrastruktura szkoleniowa, biurowa i koszarowa umożliwia armii sprawne funkcjonowanie. Dobrze zaprojektowana baza wojskowa może zwiększać możliwości jednostki oraz generować milionowe oszczędności. W dobie rozwoju Sił Zbrojnych i tworzenia się nowych brygad czeka nas jeszcze inwestycja w kilkadziesiąt nowych kompleksów wojskowych na terenie całego kraju.

Obiekt cieszy oko. Służyć będzie kilkuset żołnierzy. Będą to głównie żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową (TSW), których ma być ponad 500. Do tej liczby doliczyć należy także żołnierzy zawodowych, których będzie ok. 50. W ramach WOT służą obecnie ochotnicy i żołnierze zawodowi. Ci drudzy zajmują głównie stanowiska konieczne do poprawnego funkcjonowania jednostki na co dzień (dowódcy, szefowie, technicy, kierowcy czy członkowie sztabu).

Nowa baza w Limanowej kosztowała ponad 100 mln zł

W celu zbudowania nowej jednostki wojskowej powstała spółka samorządu miasta Limanowa i Polskiego Funduszu Rozwoju o nazwie LimWot. Została utworzona w 2021 roku i jej celem było zbudowanie kompleksu wojskowego dla batalionu lekkiej piechoty (blp) z 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W 2022 roku spółka wraz z miastem Limanowa i Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Krakowie podpisała umowę, na podstawie której spółka na kupionym od miasta gruncie, przy pomocy pozyskanego kapitału miała zaprojektować i wybudować kompleks wojskowy.

Polski Fundusz Rozwoju udzielił wtedy pożyczki na kwotę 100 mln zł. Pieniądze te zostały wydane na zakup nieruchomości, prace projektowe oraz wybudowanie infrastruktury czy nadzór inwestorski. Koszt samej budowy oszacowano na ok. 80 mln zł. Prace budowalne rozpoczęły się w sierpniu 2023 roku. Zatrudnienie przy budowie nawet 140 osób umożliwiło zbudowanie kompleksu przed terminem. W grudniu 2024 roku obiekt był gotowy. Od 7 stycznia do 14 lutego trwały procedury odbiorowe oraz szkolenia personelu. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z 6 marca 2025 r. limanowski batalion przejął i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej otrzymując imię ppłk. Adama Stabrawy ps. „Borowy” oraz nazwę wyróżniającą „Limanowski”. Budowa bazy w Limanowej opłaca się nie tylko armii, ale również samemu miastu. Inwestycje wojskowe przyciągają często do gmin duże środki finansowe. To nie tylko współpraca armii z lokalnymi dostawcami (np. żywności), ale również większe pieniądze np. na rozbudowę sieci dróg.

Stały rejon odpowiedzialności jednostki obejmuje powiaty: myślenicki, limanowski, nowotarski, nowosądecki oraz tatrzański. Batalionem dowodzi ppłk Jan Rosiek. Żołnierze WOT są szkoleni także do wspierania lokalnych społeczności we współpracy ze służbami mundurowymi, GOPR i TOPR. Batalion w Limanowej, to obok 203. blp z Sanoka oraz 133. blp z Cieszyna oraz 21. Lekkiego Batalionu Górskiego z Wojnarowej najbardziej wysunięta na południe jednostka wojskowa w kraju.

Budowa obiektu w Limanowej to pilotażowy projekt. Kompleks obejmuje m.in.: budynek koszarowo-biurowy o powierzchni 8600 m2, garaż dla pojazdów wojskowych (1700 m2 powierzchni użytkowej) oraz pełną infrastrukturę. Nie można zatem wykluczyć, że w przyszłości powstanie w ten sposób więcej podobnych kompleksów wojskowych w całym kraju.