BSP Wizjer coraz bliżej Wojska Polskiego. Dron zakończył testy

W czwartek 20 marca 2025 roku Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. (WZL2 S.A.) w Bydgoszczy poinformowały o pozytywnym zakończeniu testów systemu BSP Wizjer. Jak czytamy w komunikacie, konsorcjum składającego się z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, WZL2 S.A. oraz WZL1 S.A. zakończyło testy, które potwierdziły spełnienie wymagań Zamawiającego. To konieczny etap przed rozpoczęciem dostaw dla Wojska Polskiego. Obecnie WZL2 S.A. przygotowuje się do odbioru pierwszych zestawów BSP kryptonim Wizjer przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe.

Reklama

System rozpoznawczy BSP klasy mini został zaprojektowany przez zespół inżynierów z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL). Testy Wizjera potwierdziły unikalne możliwości operacyjne w tej klasie Systemów BSP. Projektem Wizjer polskie wojsko zyska nowy produkt BSP w pełni wyprodukowany przez konsorcjum WZL Nr 2 S.A. i WZL Nr 1 S.A. należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej — czytamy w komunikacie spółki.

Reklama

29 grudnia 2021 roku armia podpisała z Polską Grupą Zbrojeniową umowę opiewającą na 174 mln zł brutto. W jej ramach PGZ miało opracować i dostarczyć 25 zestawów BSP Wizjer. Każdy zestaw liczy cztery sztuki, co daje łącznie 100 egzemplarzy. Opublikowane przez WZL2 zdjęcia sugerują, że w testach brał udział przynajmniej jeden zestaw, czyli cztery płatowce. Dostawy BSP Wizjer zgodnie z umową z 2021 roku mają mieć miejsce w latach 2024-2025.

/> />

W kwocie 174 mln zł brutto przewidziane jest także pozyskanie pakietu logistycznego i szkoleniowego. Dodatkowo umowa zawiera prawo opcji, dzięki któremu armia mogłaby otrzymać również system komputerowy do szkolenia teoretycznego (CBT) oraz system zarządzania szkoleniem (SZS).

Nadciąga BSP Wizjer. Co potrafi ten dron?

Wizjer jest dronem przeznaczonym do prowadzenia działań, na potrzeby Wojsk Lądowych oraz Wojsk Specjalnych, w zakresie rozpoznania obrazowego (IMINT) poprzez wykorzystanie głowic optoelektronicznych. System może dodatkowo zadania związane ze wskazywaniem celów i określaniem danych do rażenia ogniowego, oceną skutków uderzeń oraz wsparciem działań w zakresie ochrony wojsk.

/> />

Jakie są jego główne zalety? Przede wszystkim niski współczynnik emisji hałasu. Czas loty przewyższa 3 godziny, a jego zasięg wynosi do 35 km. Dzięki temu będzie mógł prowadzić obserwację, wykrywać, rozpoznawać, identyfikować i wskazywać współrzędne obiektów. Wizjer startuje automatycznie z wykorzystaniem kompozytowej wyrzutni startowej oraz wykonuje manewr lądowania w trybie automatycznym wykorzystując przy tym spadochron oraz poduszkę powietrzną. Cały system został opracowany zgodnie z porozumieniami standaryzacyjnymi NATO oraz obowiązującymi Normami Obronnymi.

Drony w Wojsku Polskim. Wizjer to tylko element systemu

Dla mniej zorientowanych w tematyce czytelników warto wyjaśnić, jak wyglądają obecnie drony w Wojsku Polskim oraz gdzie jest miejsce BSP Wizjer. Bezzałogowce dzielone są na trzy klasy. Klasa I to drony do 150 kg, klasa II obejmuje drony ważące od 150 do 600 kg, w klasie III znajdują się te największe, o masie przekraczającej 600 kg. Klasa I dzieli się na drony mikro, mini oraz małe.

Drony mikro przeznaczone są do operowania na małych odległościach (nie więcej niż kilka km), ważą często kilkaset gramów i pozwalają np. operować w pomieszczeniach. Przykładem może być Black Hornet Nano używany w Polsce przez Wojska Specjalne. Jego masa to zaledwie 16 gramów. To wyposażenie używane na szczeblu sekcji lub plutonu.

Drony klasy mini ważą do 15 kg i ich zasięg to zwykle kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów. Do tej kategorii zaliczyć możemy m.in. używane w Polsce FlyEye i Orbiter, a także omawiany Wizjer. Masa Wizjera wynosi 13 kg. To bezzałogowce używane zwykle na szczeblu plutonu lub kompanii, ale można z powodzeniem korzystać z nich na wyższym szczeblu. W kategorii dronów małych (o masie ponad 15 kg) znajdziemy np. Scan Eagle czy opracowywane przez WZL2 S.A. drony Orlik. Te drony przeznaczone są dla batalionów i pułków.

/> />

W klasie II (czyli dronach o masie od 150 do 600 kg) znajdziemy bezzałogowce przeznaczone na szczebel brygady. Można do nich zaliczyć Bayraktar TB2, choć jego masa wynosi aż 650 kg. Klasa III obejmuje najcięższe bezzałogowce o największych możliwościach. Mówimy o takich maszynach jak Global Hawk czy np. zakupione przez nasz kraj MQ-9B SkyGuardian.

/> />

W Wojsku Polskim posiadamy kilka typów bezzałogowców. W Wojskach Lądowych znajdziemy izraelskie Orbitery 2B, polskie FlyEye, tureckie Bayraktar TB2 czy wyleasingowany amerykański MQ-9A Reaper. Mamy też drony uderzeniowe Warmate. W ramach baterii Gladiusa znajdziemy także rozpoznawcze FT-5 Łoś i uderzeniowe BSP-U. Armia oczekuje obecnie na ręczne X-Frontery, Wizjery oraz Orliki.