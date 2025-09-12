Nowoczesne ponczo dla żołnierzy już na horyzoncie

Nowy element umundurowania Wojska Polskiego już prawie gotowy – poinformował Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Ponczo przeciwdeszczowe w kamuflażu „Pantera M” to lekki, wielofunkcyjny sprzęt, który nie tylko ochroni przed deszczem i wiatrem, ale także może służyć jako tarp, hamak czy nawet nosze. Prace nad tym innowacyjnym rozwiązaniem dobiegają końca, a pierwsze wzory i pełna dokumentacja techniczna mają być gotowe już we wrześniu. Produkcja ruszy jeszcze w grudniu, a docelowo poncza trafią do jednostek w całym kraju.

Hełm pod kaptur? Nie ma problemu!

Nowe ponczo zostało zaprojektowane z myślą o realiach pola walki. Wyposażone w duży kaptur, bez problemu mieści hełm, a dzięki systemowi nap i uchwytów szybko zamienia się w praktyczne wyposażenie polowe. Żołnierze będą mogli go wykorzystać jako ochronę przed deszczem, ale także jako tymczasowe schronienie czy narzędzie ratunkowe. To kolejny krok w stronę unowocześnienia standardowego wyposażenia polskiego żołnierza.

Operacja Szpej trwa w najlepsze

Ponczo to tylko jeden z elementów ogromnego programu modernizacji. Operacja #Szpej to nie chwilowy projekt, a długofalowy plan transformacji Sił Zbrojnych RP. Do końca 2026 roku każdy żołnierz ma otrzymać nowoczesne wyposażenie, które zwiększy jego skuteczność, bezpieczeństwo i komfort służby. Program obejmuje wszystko – od bielizny termicznej, przez obuwie, aż po kurtki zimowe.

70 tysięcy nowych kurtek już w drodze

Na początku września poinformowano, że w tym roku do żołnierzy trafi aż 70 tysięcy kurtek zimowych. To największa w ostatnich latach operacja doposażenia indywidualnego. Pierwsze egzemplarze trafią do jednostek już we wrześniu, a priorytetowo otrzymają je żołnierze pełniący służbę w ramach WZZ Podlasie.

Wysunięty Zespół Zabezpieczenia „Podlasie” to mobilna baza logistyczna Wojska Polskiego, stworzona z myślą o wsparciu żołnierzy pełniących służbę na granicy z Białorusią. Zapewnia m.in. zakwaterowanie, zaplecze sanitarne i techniczne, co pozwala na szybkie reagowanie w trudnym terenie i nieprzewidywalnych warunkach. Dzięki niemu wojsko może działać skutecznie i bezpiecznie bez konieczności budowy stałej infrastruktury.