Choć w Europie jest dwanaście, to żadna z królewskich rodzin nie może równać się z. Dlatego to właśnie ich perypetie, jak choćby niedawny wywiad udzielony przez księcia Harry’ego oraz jego małżonkę Meghan, emocjonują miliony ludzi na całym świecie.

Wielką karierę jego ród zaczął ok. 1240 r.: wówczas Mendog zjednoczył litewskie plemiona i przejął władzę nad Auksztotą, Litwą właściwą. Następne 150 lat to zawrotne podboje i gdy w maju 1377 r. Jogajła – bo tak brzmiało w oryginale imię syna Olgierda – zasiadł w Wilnie na książęcym tronie, przejął państwo, z którego ogromem nie mogło się równać żadne inne w Europie. Władztwo rozciągające się między Podlasiem a Wołgą oraz między Bałtykiem a Morzem Czarnym liczyło ok. 900 tys. km kw. Ale był to kolos na glinianych nogach. Imperium zamieszkiwały 2 mln ludzi (Królestwo Polskie ponad dwa razy więcej), a sami Litwini znaleźli się w mniejszości. Co gorsze, wokół ich olbrzymiego kraju zaciskały się kleszcze. Z zachodu kolejne prowincje wyszarpywał zakon krzyżacki, na wschodzie Wielkie Księstwo Moskiewskie rozpoczęło odbijanie ziem ruskich.