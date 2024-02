Czosnek niedźwiedzi – jak wygląda? Można go pomylić z tymi roślinami…

Cechą charakterystyczną czosnku niedźwiedziego są długie liście kształtu eliptyczno-lancetowatego (nawet 20-30 cm) o „soczyście zielonej barwie”. Ma białe gwiazdkowate kwiaty w szypułkach. Wydziela silny, charakterystyczny czosnkowy zapach – i to właśnie cecha, która wyróżnia tę roślinę od pozostałych, podobnych gatunków.

Przy zbieraniu należy zachować ostrożność, czosnek niedźwiedzi można łatwo pomylić z trującymi roślinami – jak np.: konwalia, zimowit jesienny oraz ciemiężyca (biała i czarna).

Czosnek niedźwiedzi – jakie właściwości ma ta roślina?

Czosnek niedźwiedzi ma wiele właściwości leczniczych. Roślina wspomaga m.in. układ pokarmowy, łagodzi lekkie dolegliwości żołądkowo-jelitowe i zawiera silne antyoksydanty, które regulują florę bakteryjną jelit. Może mieć też dobry wpływ na poziom cholesterolu i być stosowana jako „wsparcie w nadciśnieniu tętniczym”.

Ponadto czosnek niedźwiedzi wzmacnia odporność, wspiera również walkę organizmu z drobnoustrojami, które wywołują infekcje bakteryjne oraz grzybicze. Jest bogaty w związki siarki, wspiera regenerację stawów i łagodzi ból.

Czosnek niedźwiedzi wspomaga także detoksykację wątroby, roślina przyczynia się do zobojętniania metali ciężkich oraz innych toksyn.

Czosnek niedźwiedzi. Gdzie występuje w Polsce? Czy można go zbierać w lasach?

Czosnek niedźwiedzi występuje na terenie całej Europy. W Polsce można go znaleźć m.in. w lasach (większe szanse na to są na południu kraju). W Polsce czosnek niedźwiedzi jest "objęty ochroną częściową”, nadmierne zbieranie może doprowadzić do zniszczenia jego siedlisk, co będzie miało wpływ na inne rośliny i zwierzęta.

Co to oznacza w praktyce? Rośliny nie można zbierać w nieograniczonej ilości i wszędzie. „Wyjątek stanowi uzyskanie stosownego zezwolenia” – przypominają Lasy Państwowe.

Ze względu na cenne właściwości lecznicze i popularne zastosowanie w kuchni (liście czosnku niedźwiedziego są dodawane m.in. do zup, sosów oraz sałatek) często staje się celem dla zbieraczy. Roślina pozyskiwana w ten sposób trafia m.in. na handel. Osoby, które zostaną „przyłapane na gorącym uczynku” przez służby, mogą otrzymać mandat za zbieranie nadmiernych ilości.

Do sezonu, w którym można zbierać liście czosnku niedźwiedziego, zostało jeszcze kilka tygodni, ale już w tym miesiącu policja w Niemczech informowała o kradzieży sadzonek z lasów (w jednym z przypadków było to ok. 50 kg). W Polsce w ubiegłych latach nadleśnictwa również nagłaśniały sytuacje, gdy roślina była zbierana w nadmiernych ilościach na handel.

Sadzonki i nasiona czosnku niedźwiedziego można pozyskać w legalny sposób – np. w niektórych sklepach ogrodniczych. Z kolei liście są dostępne w sklepach zielarskich oraz niektórych marketach.